Sonunda Kavuşuyoruz: Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!
Sonunda Kavuşuyoruz: Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!
Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Cansu Dere'yi, bir süredir ekranlarda göremiyorduk. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu sezon güzel oyuncuyu hem TRT'nin dijital platformu Tabii'de hem de TV ekranlarında izleyeceğiz!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Televizyon ekranlarında son olarak 2022 yılında Sadakatsiz dizisindeki Asya karakteriyle izlediğimiz Cansu Dere, o zamandan bu yana ekranlarda görünmüyordu.
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Bu süreçte dijitale yönelen ve Şahsiyet dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun yeni sezonda ekranlara döneceği iddia ediliyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu sezonun en iddialı yapımlarından biri olan ve TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak 1001 Gece Masalları'nda Şehrazat'a hayat verecek.
Ancak müjde bununla da bitmedi! Çünkü güzel oyuncu yalnızca dijitalde değil, televizyon ekranlarında da karşımıza çıkacak.
Güzel oyuncunun yeni sezonda ekranlara döneceği ve bir kadın draması olan "Körebe" dizisinde rol alacağı da iddialar arasında yer alıyor.
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