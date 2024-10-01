Sonunda Kavuşuyoruz: Cansu Dere'nin Yeni Dizisi Belli Oldu!

Ekranların en sevilen yüzlerinden olan Cansu Dere'yi, bir süredir ekranlarda göremiyorduk. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu sezon güzel oyuncuyu hem TRT'nin dijital platformu Tabii'de hem de TV ekranlarında izleyeceğiz!

Kaynak: Birsen Altuntaş