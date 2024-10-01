Yine Ucundan Kaçırdı: MasterChef Beyza'nın Tabağını Son Anda Kaşıktan Döndü!
Yine Ucundan Kaçırdı: MasterChef Beyza'nın Tabağını Son Anda Kaşıktan Döndü!
MasterChef Türkiye'de hem başarılı yemekleri hem de güzelliği ve sempatikliğiyle adından söz ettiren Beyza, bir kez daha son anda kaşıktan döndü!
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MasterChef Türkiye eğlencenin de birbirinden zorlu yemeklerin de dibe vurduğu bir sezonla sürüyor.
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Yaptığı yemekler ve güzelliği ile gündemden düşmeyen Beyza, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ettiği için şeflerden sık sık övgü alıyor.
Yaptığı tabaklarla sık sık kaşıktan dönen Beyza, bu akşamki bölümde bir kez daha aynı kaderi yaşadı.
Bu durum hayranlarının gözünden kaçmadı elbette!
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