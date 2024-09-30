Kızıl Goncalar'da Levent, Cüneyd'in Psikolojik Rahatsızlığına Yeni Tanı Koydu!
Kızıl Goncalar'da Levent, Cüneyd'in Psikolojik Rahatsızlığına Yeni Tanı Koydu!
Televizyon ekranlarına yeniden hızlı bir şekilde giren Kızıl Goncalar'da yine hepimizi şoka sokan bir bölüm izledik. Cüneyd'in kendini kaybettiği bölümde Levent, sevilen karakterin psikolojik rahatsızlığı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Goncalar aylar süren bekleyişimizin ardından TV ekranlarına geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine son derece karmaşık bir bölüm izlediğimiz dizide Cüneyd, annesinin ölümüne sebep olduğu düşüncesiyle bambaşka birine dönüştü ve bildiği her şeyi unuttu.
Cüneyd'in bu yaşadıklarının ardından kendini kaybetmesiyle ilgili olarak aynı zamanda doktoru olan Levent ilk kez açıklama yaptı.
Levent, tüm bu yaşadıklarının Cüneyd'de kişilik bölünmesi ve katatoniye sebep olabileceğini açıkladı.
Beynin işlevini bozmasıyla beraber kişinin çevresine karşı verdiği tepkilerin anormal hale gelmesine neden olan ve dünyayı anlama şeklini değiştiren nöropsikyatrik bir durum olan katatonide kişiler çoğunlukla evrelerinde olup bitenlere tepki vermezler ya da olağandışı davranışlar sergilerler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakalım Cüneyd'le ilgili başka hangi gelişmeler yaşanacak? Bekleyip görelim!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın