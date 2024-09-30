Kızıl Goncalar'da Levent, Cüneyd'in Psikolojik Rahatsızlığına Yeni Tanı Koydu!

Televizyon ekranlarına yeniden hızlı bir şekilde giren Kızıl Goncalar'da yine hepimizi şoka sokan bir bölüm izledik. Cüneyd'in kendini kaybettiği bölümde Levent, sevilen karakterin psikolojik rahatsızlığı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.