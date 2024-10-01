Müge Anlı, Sevtap'ın Yıllardır Aradığı Annesini Çok Hızlı Bulunca Televizyon Başında İzleyen Herkes Ağladı
Müge Anlı, Sevtap'ın Yıllardır Aradığı Annesini Çok Hızlı Bulunca Televizyon Başında İzleyen Herkes Ağladı
Müge Anlı'nın programına katılan 1993 doğumlu Sevtap, yıllar sonra annesini buldu. Canlı yayında duygusal anlar yaşandı.
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Müge Anlı'nın bugünkü programında izleyenleri çok duygulandıran bir olay yaşandı. 31 yaşındaki Sevtap, eşiyle birlikte annesi Taliha Hanım'ı aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu.
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Doğduğu gün babaannesine bırakılan Sevtap, annesinin başka biri olduğunu 7 yaşındayken öğrenmiş, ancak ailesi annesinin hakkında hiçbir bilgi vermemişti. Sevtap sadece anne babasının 31 yıl önce iş yerinde tanışıp bir araya geldiklerini biliyordu.
Sevtap'ın annesi hakkında bildiklerini anlatmasının ardından canlı yayına Taliha Hanım'ın sonraki evliliğinden kızı bağlandı. İki kardeş arasında canlı yayında duygusal anlar yaşandı.
Sevtap kardeşiyle tanıştıktan sonra annesinin yaşadığını öğrendi. Ve çok kısa süre içinde annesi Taliha Hanım da yayına bağlandı. 31 yıldır birbirini görmeyen anne kızın aslında birbirine çok yakın mesafe olan Yenibosna ve Bağcılar'da oturduğu ortaya çıktı. Taliha Hanım'ın programı katıldığı anlar hem stüdyodakileri hem de televizyon başında izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Sevtap'ın annesi Taliha Hanım ile tanışmasını buradan izleyebilirsiniz:
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