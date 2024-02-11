Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmanın Zorluklarını Sayarak Kalbimizin En Derin Noktasına Ulaşan 15 Kadın
Erkek Egemen Bir Toplumda Kadın Olmanın Zorluklarını Sayarak Kalbimizin En Derin Noktasına Ulaşan 15 Kadın
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Toplumumuzda kadın olmanın getirdiği zorlukları dile getiren 15 kadının, kalbimizin en derin noktalarına dokunan hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz. Her biri farklı yaşam deneyimlerine sahip bu kadınlar, cinsiyetçi toplum yapısının getirdiği zorlukları cesurca ifade ediyorlar.
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1. "Tanıştığın herhangi bir erkeğin seni fiziksel olarak kolayca yenebileceği gerçeği..."
2. "Medikal durumlarda ciddiye alınmıyor oluşumuz."
3. "Tacize uğrasan bile kimsenin sana inanmayacak olması."
4. "Erkeklerin seni ciddiye almaması ve kendilerini üstün görmesi."
5. "Doğum yapmanın acı verici ve tehlikeli olması."
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6. "Kışın hava erken karardığı için adeta ev hapsi yaşıyor olman."
7. "Bir erkekle tanışırken seni gerçekten arkadaşı olarak görüp görmediğini merak etmek zorunda olman."
8. "Kadın hastalıklarının erkek hastalıklarına kıyasla daha az araştırılıyor olması ve tedavi yokluğunun çokluğu..."
9. "Geçmişteki savaşlarda erkek askerlerin, kadınlara karşı işledikleri suçlar."
10. "Toplumun kadınlara karşı olan bakış açısı ve beklentileri bile yeterli..."
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11. "Sürekli çevreme dikkat etmem gerekmesi ve her duruma hazır olmam gerekmesinden nefret ediyorum."
12. "Kulağa kötü gelecek olsa da, kesinlikle erkekler..."
13. "Her gün artan kadın cinayetleri ve hukuk sisteminin hiçbir şey yapmaması."
14. "Gezmeyi seven bir kadın olarak başka ülkelerde 'kaybolmamın' bu kadar kolay olması çok ürkütücü."
15. "Alfa erkek modasıyla büyüyen genç erkekler, yetişkinliğe ulaşınca neler yapacaklar sizce? Bu düşünce beni çok korkutuyor."
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