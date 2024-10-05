Erim Kendi Ayağına Sıktı! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
Erim Kendi Ayağına Sıktı! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu
MasterChef Türkiye'de haftanın yedinci ve son eleme adayı belli oldu. Ancak Erim'in yaptığı zekice bir hata yarışmaya damga vurdu. Gelin bu ayrıntıların hepsine hep birlikte bakalım.
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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yayınlanan programda yarışmacılar 10. haftaya geçmek için kıyasıya yarıştı.
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Yarışmaya ünlü şef Hüseyin Kankaya konuk oldu. Konukla birlikte şefler yarışmacılardan yaprak sarma inceliğinde açılmış olan eşkina balığı tabağı çıkarmalarını istedi.
Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en iyi tabakları Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem çıkardı. Ancak yarışmanın bu anında çıkan tabaklardan çok Erim'in yaptığı hata çok konuşuldu.
MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında ise şefler yarışmacılardan yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ile bir tabak çıkarmalarını istedi. Yaratıcılık etabında sırasıyla Kaan, Akın, Emre ve Erim'in tabakları başarılı bulundu.
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Son ikiye ise Ayşe ve Beyza kaldı. MasterChef'te haftanın 7. ve son eleme adayı ise Ayşe oldu. Şefler Ayşe'nin performansını yerden yere vurdu.
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