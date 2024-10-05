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Erim Kendi Ayağına Sıktı! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

Erim Kendi Ayağına Sıktı! MasterChef Türkiye'de Haftanın Son Eleme Adayı Belli Oldu

MasterChef Türkiye
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 00:40

MasterChef Türkiye'de haftanın yedinci ve son eleme adayı belli oldu. Ancak Erim'in yaptığı zekice bir hata yarışmaya damga vurdu. Gelin bu ayrıntıların hepsine hep birlikte bakalım.

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MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yayınlanan programda yarışmacılar 10. haftaya geçmek için kıyasıya yarıştı.

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yayınlanan programda yarışmacılar 10. haftaya geçmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmaya ünlü şef Hüseyin Kankaya konuk oldu. Konukla birlikte şefler yarışmacılardan yaprak sarma inceliğinde açılmış olan eşkina balığı tabağı çıkarmalarını istedi.

Yarışmaya ünlü şef Hüseyin Kankaya konuk oldu. Konukla birlikte şefler yarışmacılardan yaprak sarma inceliğinde açılmış olan eşkina balığı tabağı çıkarmalarını istedi.

Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en iyi tabakları Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem çıkardı. Ancak yarışmanın bu anında çıkan tabaklardan çok Erim'in yaptığı hata çok konuşuldu.

Şeflerin değerlendirmelerinin ardından en iyi tabakları Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem çıkardı. Ancak yarışmanın bu anında çıkan tabaklardan çok Erim'in yaptığı hata çok konuşuldu.

Erim'in tabağı bittikten sonra tuz attığı ve bunu çok zekice yaptığı kameralar sayesinde ortaya çıktı. Şefler şaşkınlık halinde 7 yıllık yarışma tarihinde daha önce böyle bir hatanın yapıldığını görmediklerini dile getirdiler. O anları buradan izleyebilirsiniz:

MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında ise şefler yarışmacılardan yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ile bir tabak çıkarmalarını istedi. Yaratıcılık etabında sırasıyla Kaan, Akın, Emre ve Erim'in tabakları başarılı bulundu.

MasterChef'in ikinci yani yaratıcılık aşamasında ise şefler yarışmacılardan yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ile bir tabak çıkarmalarını istedi. Yaratıcılık etabında sırasıyla Kaan, Akın, Emre ve Erim'in tabakları başarılı bulundu.
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Son ikiye ise Ayşe ve Beyza kaldı. MasterChef'te haftanın 7. ve son eleme adayı ise Ayşe oldu. Şefler Ayşe'nin performansını yerden yere vurdu.

Son ikiye ise Ayşe ve Beyza kaldı. MasterChef'te haftanın 7. ve son eleme adayı ise Ayşe oldu. Şefler Ayşe'nin performansını yerden yere vurdu.

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