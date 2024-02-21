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Erdoğan'dan Milli Savaş Uçağı Yorumu: "Daha Durun Neler Gelecek"

Erdoğan'dan Milli Savaş Uçağı Yorumu: "Daha Durun Neler Gelecek"

Recep Tayyip Erdoğan KAAN Milli Savaş Uçağı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.02.2024 - 14:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'KAAN, aynı F-16 gibi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Daha durun bakalım neler gelecek' ifadelerini kullandı. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingde Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingde Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı" diyen Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı" diyen Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.'

Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 

Daha durun bakalım neler gelecek neler. 

KAAN, aynı F-16 gibi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı.'

"Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere, hazımsızlara, rağmen hamdolsun bugün uçağımız göklerle buluştu."

"Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere, hazımsızlara, rağmen hamdolsun bugün uçağımız göklerle buluştu."

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabiliyor. KAAN'ın diğer dikkat çeken özelikleri ise yüksek manevra kabiliyeti ve radara düşük görünürlük.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabiliyor. KAAN'ın diğer dikkat çeken özelikleri ise yüksek manevra kabiliyeti ve radara düşük görünürlük.

Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 'Kaan'ın seri üretime geçmesi 10 yılı bulur. Ancak seri üretime geçtikten sonra Türk Hava Kuvvetleri, İsrail dahil bölgedeki en güçlü hava kuvvetleri haline gelecek' ifadelerini kullandı.

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