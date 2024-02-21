Erdoğan'dan Milli Savaş Uçağı Yorumu: "Daha Durun Neler Gelecek"
Erdoğan'dan Milli Savaş Uçağı Yorumu: "Daha Durun Neler Gelecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'KAAN, aynı F-16 gibi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Daha durun bakalım neler gelecek' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingde Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamalarda bulundu.
"Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı" diyen Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:
"Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere, hazımsızlara, rağmen hamdolsun bugün uçağımız göklerle buluştu."
Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabiliyor. KAAN'ın diğer dikkat çeken özelikleri ise yüksek manevra kabiliyeti ve radara düşük görünürlük.
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