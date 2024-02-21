Erdoğan'dan Milli Savaş Uçağı Yorumu: "Daha Durun Neler Gelecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'KAAN, aynı F-16 gibi. Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme konusunda kritik bir aşamayı geride bıraktı. Daha durun bakalım neler gelecek' ifadelerini kullandı.