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Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Kimle Evli?

Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Kimle Evli?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.05.2025 - 20:46

Ailesiyle beraber Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşmeye karar veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan kimdir? Hem özel hayatı hem de kariyeriyle dikkat çeken, Diriliş: Ertuğrul dizisiyle de uluslararası bir başarı yakalayan Düzyatan kaç yaşında, nereli? Kimle evli, kaç çocuğu var? Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik!

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Engin Altan Düzyatan Kimdir?

Engin Altan Düzyatan Kimdir?

Engin Altan Düzyatan, Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının önde gelen isimlerinden biridir. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında adım atan Düzyatan, çeşitli dizi ve filmlerdeki performanslarıyla tanınmıştır. 

Ancak, onu uluslararası düzeyde ün kazandıran en önemli rolü, TRT 1'de yayınlanan ve 2014-2019 yılları arasında beş sezon süren 'Diriliş: Ertuğrul' dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteridir. Bu yapım, Türkiye'de ve dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiş ve Düzyatan'ı global bir yıldız haline getirmiştir.

Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?

Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 doğumludur ve şu an itibariyle de 45 yaşındadır. 

Aslan burcu olan Düzyatan, 1,85 m boyunda ve 73–76 kg ağırlığındadır.

Engin Altan Düzyatan Aslen Nereli?

Engin Altan Düzyatan Aslen Nereli?

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuştur. Ailesi, Yugoslavya'dan Türkiye'ye göç eden Arnavut kökenli bir geçmişe sahiptir. Büyük dedeleri Balkan Türkleri arasında yer almaktadır.

Lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne girmiş ve 2001 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşınarak Kenter ve DOT Tiyatrosu gibi önemli tiyatro topluluklarında görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

Engin Altan Düzyatan'ın Kariyer Başlangıcı

Engin Altan Düzyatan'ın Kariyer Başlangıcı

Engin Altan Düzyatan, oyunculuk kariyerine 2001 yılında 'Ruhsar' dizisindeki konuk oyunculuğuyla adım attı. Ardından 'Yeditepe İstanbul', 'Koçum Benim' ve 'Alacakaranlık' gibi yapımlarda rol alarak deneyim kazandı. 

2007 yılında 'Sevgili Dünürüm' dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Ancak asıl çıkışını, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş: Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle yaptı. Bu rol, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük beğeni topladı ve Düzyatan'ı global bir yıldız haline getirdi.

Engin Altan Düzyatan'ın Özel Hayatı

Engin Altan Düzyatan'ın Özel Hayatı

Engin Altan Düzyatan, 2008 yılında oyuncu Özge Özpirinçci ile tanışarak uzun soluklu bir ilişki yaşamış, ikili 2013’te nişanlanmış ancak aynı yıl yollarını ayırmıştır. 

2014’te ise ünlü oyuncu ve iş insanı Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girmiştir. Hülya Koçyiğit’in torunu ve eski milli kayakçı Gülşah Alkoçlar’ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile olan evliliğinden Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunmaktadır. 

Çift, çocuklarının eğitimi için 2024 yılında Dubai’ye taşınma kararı almış ve aile yaşamlarına verdikleri önemi her fırsatta dile getirmiştir. Engin Altan Düzyatan, eşiyle olan uyumunu “çok iyi arkadaşız, çok eğleniyoruz” diyerek özetlemekte ve bu dostluk bağının evliliklerini güçlü tuttuğunu vurgulamaktadır.

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Engin Altan Düzyatan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

Engin Altan Düzyatan'ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Hayatımda hiçbir zaman hedefim para kazanmak olmadı.' 

  • 'Beni zorlayacak işlerin içinde olmak istiyorum.' 

  • 'Oyuncu olmasaydım pilot olurdum diye düşünüyorum.' 

  • 'Tarihi dizilerde oynamak hem fiziksel hem de mental olarak oyuncuyu zorlayan bir tecrübe.' 

  • 'Vatan, bayrak ve aile bir Türk'ün en büyük değerleridir.' 

  • 'İzleyicilere ne verirsek alacak zannediyoruz. Öyle değil, onlar artık çok çok bilinçliler.' 

  • 'Sizi aşağıya çeken her şeyi arkada bırakmayı öğreniyorsunuz.' 

  • 'Babamın söylediği şeyler vardı ama hepsini yapsaydım robot olurdum.' 

  • 'Hayatımın en heyecanlı anıydı baba olacağımı öğrendiğim an.'

  • 'Doğru kadını bulduğuma inanıyorum. Her şey şu anda oturdu hayatımda.'

Engin Altan Düzyatan'ın Yer Aldığı Diziler ve Sunduğu Programlar

Engin Altan Düzyatan'ın Yer Aldığı Diziler ve Sunduğu Programlar

Televizyon Dizileri

  • Ruhsar, 2001, Barış

  • Bizim Otel, 2001, Altan

  • Yeditepe İstanbul, 2001, (Konuk oyuncu)

  • Koçum Benim, 2002–2004, Orçun

  • En Son Babalar Duyar, 2003, (Konuk oyuncu)

  • Hürrem Sultan, 2003, Şehzade Bayezid

  • Alacakaranlık, 2003, Doktor

  • Kampüsistan, 2003, Levent

  • Mühürlü Güller, 2003, Engin

  • Azize, 2004, Efe

  • Sil Baştan, 2004, Cihan

  • Belalı Baldız, 2005, Vedat

  • Kadın Her Zaman Haklıdır, 2005, Pekcan

  • Kızlar Yurdu, 2006, Özgür

  • Sıla, 2006, Gazeteci (Konuk oyuncu)

  • Affedilmeyen, 2007, Orhan

  • Sevgili Dünürüm, 2007–2008, Murat Muhtar

  • Dantel, 2008, Emre

  • Cesaretin Var mı Aşka?, 2008, Tamer

  • Bir Bulut Olsam, 2009, Dr. Serdar Batur

  • Kapalıçarşı, 2010, Fırat

  • Şen Yuva, 2010, Kendisi (Konuk oyuncu)

  • Son, 2012, Halil

  • Yol Ayrımı, 2012–2013, Murat

  • Cinayet, 2014, Yılmaz Seyhan

  • Çırağan Baskını, 2014, Poldi/Mustafa

  • Diriliş: Ertuğrul, 2014–2019, Ertuğrul Gazi

  • Kurşun, 2019, Savcı Orhan Atmaca

  • Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, 2021–2022, Oruç Reis

  • Çöp Adam, 2022–2023, Tamer Yılmaz

Sunuculuğunu Yaptığı Yarışma ve Bilgi Programları

  • 1 Milyon Canlı Para, 2010, Sunucu

  • 3'te 3 Tarih, 2018–2019, Sunucu

  • Milyoner Aile, 2024, Sunucu

Engin Altan Düzyatan'ın Yer Aldığı Filmler

Engin Altan Düzyatan'ın Yer Aldığı Filmler

  • Kalbin Zamanı, 2004, Genç Demir

  • Beyza'nın Kadınları, 2005, Av. Koray Keresteci

  • Cennet, 2007, Can

  • Romantik Komedi, 2010, Cem Sezgin

  • New York'ta Beş Minare, 2010, Timur

  • Bir Avuç Deniz, 2011, Mert Akbay

  • Anadolu Kartalları, 2011, Binbaşı Kemal Tanaçan

  • Bu Son Olsun, 2012, Sinan

  • Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, 2013, Cem Sezgin

  • Bu İşte Bir Yalnızlık Var, 2013, Mehmet

  • Ve Panayır Köyden Gider, 2015, Ali

  • Babamın Kemanı, 2022, Mehmet Mahir

  • Dünya Varmış, 2024

  • ŞamPİYONlar, 2025

  • Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı, 2025

Engin Altan Düzyatan'ın Güncel Projeleri

Engin Altan Düzyatan'ın Güncel Projeleri

Sinema Projeleri

  • Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı (2025): Engin Altan Düzyatan, bu fantastik filmde Viking Kralı karakterini canlandırmaktadır. Film, 24 Ocak 2025 tarihinde vizyona girmiştir. 

Televizyon ve Sunuculuk

  • Milyoner Aile (2024–2025): Düzyatan, atv'de yayınlanan bu yarışma programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

Belgesel ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

  • Sen De Fark Et (2024): Plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken bu belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan üstlenmiştir. Belgesel, 6 farklı ülkede çekilmiş ve 2024 yılında izleyiciyle buluşmuştur. 

  • Sen De Tanık OlAfrika'da temiz suya erişim sorununa dikkat çeken bu sosyal sorumluluk projesinde Düzyatan, farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Engin Altan Düzyatan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Engin Altan Düzyatan'ın Ödülleri ve Adaylıkları

Kazandığı Ödüller:

  • Los Angeles Movie Awards, En İyi Erkek Oyuncu (Bir Avuç Deniz), 2012

  • 6. Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri, En Quality Erkek Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2015

  • 16. Magazinci.com İnternet Medyası Ödülleri, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 7. KTÜ Medya Ödülleri, En Beğenilen Erkek Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 11. Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 3. Mersin Altın Palmiye Ödülleri, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 12. Kar Film Festivali Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 13. İletişim Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2018

  • Distinctive International Arab Festivals Awards (DIAFA), En İyi Uluslararası Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2019

  • Indian Television Academy Awards (ITA), En İyi Uluslararası Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2020

  • SleekAsian British Awards, En İyi Erkek Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2022

Adaylıklar:

  • 23. İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 2. Türkiye Gençlik Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu (Diriliş: Ertuğrul), 2016

  • 5. Bilkent TV Ödülleri, En İyi Erkek Drama Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2017

  • Müzikonair Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu (Diriliş: Ertuğrul), 2017

  • Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Sunucu (3'te 3 Tarih), 2019

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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