Engin Altan Düzyatan Kimdir? Engin Altan Düzyatan Kaç Yaşında, Aslen Nereli? Kimle Evli?

Engin Altan Düzyatan, 2008 yılında oyuncu Özge Özpirinçci ile tanışarak uzun soluklu bir ilişki yaşamış, ikili 2013’te nişanlanmış ancak aynı yıl yollarını ayırmıştır.

2014’te ise ünlü oyuncu ve iş insanı Neslişah Alkoçlar ile dünyaevine girmiştir. Hülya Koçyiğit’in torunu ve eski milli kayakçı Gülşah Alkoçlar’ın kızı olan Neslişah Alkoçlar ile olan evliliğinden Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Çift, çocuklarının eğitimi için 2024 yılında Dubai’ye taşınma kararı almış ve aile yaşamlarına verdikleri önemi her fırsatta dile getirmiştir. Engin Altan Düzyatan, eşiyle olan uyumunu “çok iyi arkadaşız, çok eğleniyoruz” diyerek özetlemekte ve bu dostluk bağının evliliklerini güçlü tuttuğunu vurgulamaktadır.