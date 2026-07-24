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En Uyuz Olduğun Cümleyi Tahmin Ediyoruz!

En Uyuz Olduğun Cümleyi Tahmin Ediyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.07.2026 - 12:58
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Bazı cümleler vardır, daha ilk kelimesini duyduğumuz anda içimizden bir ses “Eyvah, yine başladı!” der. Kimi zaman bir arkadaşımızın sürekli kullandığı o sinir bozucu söz, kimi zaman iş yerinde duyduğumuz klişe bir bahane, kimi zaman da aile büyüklerinin hiç şaşmayan klasik replikleri. Asıl komik olan ise bazen karşımızdaki insanın söylediği cümleden çok, o cümlenin bizde yarattığı etkidir!

Soruları cevapla, günlük hayatta seni en hızlı şekilde çıldırtan cümleyi tahmin edelim!

Hazırsan başla!

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En Uyuz Olduğun Cümleyi Tahmin Ediyoruz!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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