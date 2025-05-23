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En Tatlı Ünlü Anneyi Seçiyoruz!

En Tatlı Ünlü Anneyi Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
23.05.2025 - 16:01

Anneliğin ışıltısını sadece kalpleriyle değil, gülüşleriyle de yansıtan o harika kadınları konuşuyoruz! Kimi sosyal medyada minik yavrusuyla yaptığı paylaşımlarla içimizi ısıtıyor, kimi de ekranlardan tanıdığımız güçlü ama sevgi dolu anneliğiyle hayran bırakıyor. Şimdi söz sende! Hangi ünlü anne seni en çok etkiliyor, hangisinin enerjisi “bu tam bir anne şefkati!” dedirtiyor?

Hadi ankete!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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