En Tatlı Havalarda Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
En Tatlı Havalarda Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Havalar ısınmaya başladı ve en tatlı havalara giriş yaptık. Bu güzel havalarda Billboard Hot 100 listesi yine sürpriz isimlerle dolu! Müzik camiasının tüm seyrini değiştirdiği Billboard Hot 100 listesinde neler varmış bakalım!
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1. Listemizin ilk sırasında Ariana Grande'nin "we can't be friends" şarkısını görüyoruz. Klibi kısa bir süre önce yayımlanmasına rağmen listenin ilk sırasında! 👏
2. Teddy Swims, "Lose Control" şarkısıyla Billboard'ı terk etmeyecek gibi duruyor. Çünkü tam olarak 31 haftadır listede!
3. Listenin üçüncü sırasında Benson Boone'u görüyoruz. "Beautiful Things" şarkısı ile listenin en hızlı yükselen şarkıcısı ödülünü aldı!
4. Playboi Carti & Rich The Kid ve ¥$, Ye & Ty Dolla $ign, beraber "CARNIVAL" şarkısını seslendirerek listede 5 haftadır yerlerini koruyorlar.
5. Yükselişini aylardır sürdürmeye devam eden Jack Harlow, "Lovin On Me" ile Billboard'dan vazgeçmeyecek gibi duruyor ve beşinci sıradan bizlere göz kırpıyor. 😉
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6. Beyoncé, nam-ı diğer Queen B, "TEXAS HOLD 'EM" ile altıncı sırada yer alıyor.
7. Sürprizlerden biri: Drake ve 4Batz işbirliği ile yayımlanan "act ii: date @ 8" şarkısı, beklenmedik bir sıçrayış ile listenin derinliklerinden tam yedinci sıraya kadar yükseldi!
8. TikTok'ta popülerliğini korumaya devam eden Tate McRae, "greedy" ile listenin sekizinci sırasından bize selam veriyor! 🙋♀️
9. Zach Bryan ve Kacey Musgraves'in birlikte seslendirdiği "Remember Everything", listemizin dokuzuncu sırasında yerini aldı.
10. Ariana Grande "yes, and?" şarkısıyla listenin onuncu sırasında yer alıyor. Bir sonraki Billboard Hot 100 listesinde görüşmek üzere. Müziksiz kalmayın!
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