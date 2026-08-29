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En Sevdiğin Temizlik Cihazını Tahmin Ediyoruz!

etiket En Sevdiğin Temizlik Cihazını Tahmin Ediyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 12:31
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Ev temizliği yaparken en çok hangi cihazı kullanmayı seviyorsun? Cevabını tahmin ediyoruz! Bakalım testin sonunda temizlik alışkanlıklarına en uygun cihaz hangisi çıkacak? Haydi başlayalım!

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1. Evde temizlik yapmaya karar verdiğinde ilk yaptığın şey ne oluyor?

2. Yerde bir şey döküldüğünde nasıl tepki verirsin?

3. Senin için iyi bir temizlik cihazının en önemli özelliği nedir?

3. Senin için iyi bir temizlik cihazının en önemli özelliği nedir?

4. Temizlik yaparken seni en çok hangi durum çıldırtır?

5. Bu alanlardan hangisi temizlerken seni daha çok zorluyor?

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6. Mutfakta yemek yaparken yere birkaç damla yağ sıçradı. Ne yaparsın?

7. Temizlik bittiğinde hangi kokuyu almak istersin?

8. Temizlik sonrası evine bakıp en çok hangi cümleyi kurarsın?

Senin cihazın Philips OneUp 5000!

Senin cihazın Philips OneUp 5000!

Sen temizlikte pratikliği ve hızla sonuç almayı seviyorsun. Kova doldurmak, paspası sıkmak ve kirli suyla uğraşmak sana göre değil. Senin için iyi bir temizlik cihazı, işi kolaylaştırmalı ve mümkün olduğunca az uğraştırmalı. Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop, kirli suyu emerken zemine temiz su pompalayarak temizlik yapıyor ve geleneksel paspasın kova ve sıkma gibi zahmetlerini azaltıyor. Kablosuz tasarımı sayesinde hareket özgürlüğü sunuyor ve bakterilerin %99,9'unu gidermeye yardımcı oluyor. Zeminin geleneksel manuel paspasa kıyasla iki kat daha hızlı kurumasını sağlayabilmesi de senin hızlı temizlik anlayışına cuk oturuyor.

Senin cihazın Philips AquaTrio 9000!

Senin cihazın Philips AquaTrio 9000!

Sen tek bir cihazdan birden fazla işi halletmesini bekliyorsun. Süpürme, silme ve sıvı temizleme için ayrı ayrı cihaz çıkarmak sana göre gereksiz bir kalabalık. Philips AquaTrio Kablosuz Islak-Kuru Dik Süpürge 9000 Serisi, sert zeminlerde süpürme, silme ve sıvı çekme işlemlerini bir arada yapabiliyor. Üstelik kuru süpürme modülü sayesinde halı ve sert zeminlerdeki kuru kirleri de temizleyebiliyor. AquaSpin teknolojisine sahip fırçaları dakikada 4.000 devire kadar çalışıyor ve cihaz farklı temizlik ihtiyaçlarına göre modlar sunuyor. Senin için temizlik cihazı dediğin biraz İsviçre çakısı gibi olmalı. Tek cihazla her işi halletmek istiyorsun.

Senin cihazın güçlü bir dikey süpürge!

Senin cihazın güçlü bir dikey süpürge!

Senin için temizlikte en önemli şey güçlü bir sonuç almak. Özellikle toz, kırıntı, saç ve evcil hayvan tüyleri gibi günlük kirleri hızlıca ortadan kaldırmak istiyorsun. Temizlik cihazında güçlü çekim, kolay kullanım ve farklı yüzeylerde rahat hareket edebilmek senin için önemli. Kablosuz bir dikey süpürge bu nedenle senin evinin başrol oyuncusu olabilir. Gerektiğinde koltukları, halıları, parke zeminleri ve ulaşılması zor köşeleri hızlıca temizleyebilmek sana büyük kolaylık sağlıyor. Senin temizlik anlayışında önce kuru kirler ortadan kalkacak, sonra evin geri kalanı nefes alacak.

Senin cihazın akıllı robot süpürge!

Senin cihazın akıllı robot süpürge!

Sen temizlik konusunda işi mümkün olduğunca otomatiğe bağlamak istiyorsun. Çünkü hayatında yapılacak onlarca şey varken yerdeki tozların peşinden koşmak sana pek mantıklı gelmiyor. Bir robot süpürgenin kendi kendine evi dolaşması, belirlediğin alanları temizlemesi ve sen başka işlerle ilgilenirken çalışması tam sana göre. Senin için önemli olan temizlik yapmaktan ziyade temiz bir evin mümkün olduğunca az emekle korunması. Teknoloji bir işi senin yerine yapabiliyorsa, bırak yapsın zira senin başka işlerin var!

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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