En Sevdiğin Temizlik Cihazını Tahmin Ediyoruz!
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Ev temizliği yaparken en çok hangi cihazı kullanmayı seviyorsun? Cevabını tahmin ediyoruz! Bakalım testin sonunda temizlik alışkanlıklarına en uygun cihaz hangisi çıkacak? Haydi başlayalım!
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1. Evde temizlik yapmaya karar verdiğinde ilk yaptığın şey ne oluyor?
2. Yerde bir şey döküldüğünde nasıl tepki verirsin?
3. Senin için iyi bir temizlik cihazının en önemli özelliği nedir?
4. Temizlik yaparken seni en çok hangi durum çıldırtır?
5. Bu alanlardan hangisi temizlerken seni daha çok zorluyor?
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6. Mutfakta yemek yaparken yere birkaç damla yağ sıçradı. Ne yaparsın?
7. Temizlik bittiğinde hangi kokuyu almak istersin?
8. Temizlik sonrası evine bakıp en çok hangi cümleyi kurarsın?
Senin cihazın Philips OneUp 5000!
Senin cihazın Philips AquaTrio 9000!
Senin cihazın güçlü bir dikey süpürge!
Senin cihazın akıllı robot süpürge!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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