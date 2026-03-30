En İyi Saç Ekim Merkezleri

Türkiye, 2026 yılında da global saç ekimi pazarının lideri konumunda. Artık sadece 'saç ekmek' değil, saçın çıkış yönünü (angülasyon) ve yoğunluğunu (denasite) en doğal şekilde planlamak ön planda.

İstanbul'da En İyi Saç Ekim Klinikleri: Bölge Bazlı Liste

İstanbul, dünyanın saç ekim başkenti olma unvanını koruyor. Şehrin her iki yakasında da öne çıkan klinikler şu şekilde:

- Ataşehir Bölgesi: Asmed Surgical Medical Center (Dr. Koray Erdoğan)

Manuel FUE tekniğinde dünya lideri olan klinik, robotik saç analizi sistemleriyle 2026'nın en çok merak edilen merkezi. Doğal görünümlü ve kalıcı sonuçlar vadeden saç ekimleriyle bilinen merkezde, fiyatlar ortalamanın bir tık üzerinde olabilir. Asmed'de saç ekim fiyatları, kişisel talep ve ihtiyaçlara göre belirlenir.

- Nimclinic:

Dr. Musa Yerim yönetimindeki saç ekim operasyonlar, İstanbul'un Ataşehir bölgesinde bulunuyor. Yeni saç ekim teknikleri ve modern teknolojilerle fark yaratan merkez, Türkiye'nin öncü merkezleri arasında gösteriliyor.

- Şişli/Nişantaşı: Cosmedica Clinic (Dr. Levent Acar)

DHI ve Safir FUE kombinasyonunda geliştirdikleri özel tekniklerle Google yorumlarında 4.9/5.0 ortalamasını koruyorlar. Cosmedica, Avrupa'nın ödüllü saç ekim merkezleri arasında yer alıyor. İlerli tekniklerle fark yaratan merkez, üst düzey hasta memnuniyeti ile ön plana çıkıyor. Doktor Levent Acar'ın 16 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olduğunun altı çiziliyor.

- Hermest Hair Clinic

Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezleri arasında gösterilen Hermest Hair Clinic, dünya çapında tanınıyor. Daha önce defalarca kez ulusal ve uluslararası alanlarda ödüllere layık görülen klinik, yeni teknolojilerde de öncü konumunda. Maksimumum tutunma sağlayan, hasta memnuniyetini gözeten ve uzman bir ekiple çalışan Hermest Hair Clinic'te yüksek standartta önlemler alınıyor. Bu merkez, Avrupa ülkelerinden oldukça talep görüyor.

Ankara'da Güvenilir Saç Ekim Merkezleri

Ankara, daha butik ve doktor odaklı klinikleriyle 2026'da popülaritesini artırdı.

- HLC Clinic

Greftlerin vücudun diğer bölgelerinden alınması (BHT) konusunda uzmanlaşmış, uluslararası akreditasyona sahip bir merkezdir. Birden fazla saç ekim yöntemi kullanılan merkez, aynı zamanda dünya çapında da sıklıkla tercih edilir.

- Hasan Demir Saç Ekimi

Ankara’nın en çok tercih edilen saç ekim merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Merkezin yorumları incelendiğinde, memnuniyetini dile getiren danışanlar göze çarpıyor.

Uluslararası Sertifikalı ve Ödüllü Türkiye'deki Saç Ekim Klinikleri

Bir kliniğin sadece popüler olması yetmez; ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery) gibi kurumlarca tanınması gerekir. 2026 yılında Türkiye’de bu sertifikaya sahip ve ödüllü merkezler arasında Smile Hair Clinic ve Dr. Serkan Aygın Clinic başı çekiyor.