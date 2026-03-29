Errol Musk ve Doğu Perinçek Gibi Bir Araya Nasıl Geldiklerini Sorguladığımız Efsane İsimler

Errol Musk ve Doğu Perinçek Gibi Bir Araya Nasıl Geldiklerini Sorguladığımız Efsane İsimler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 17:32

Elon Musk’ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile görüşme gerçekleştirdi. Evet, muhtemelen bugün böyle bir cümle okumaya hazır değildiniz! İnanın kimse hazır değildi. Musk ve Perinçek'in sürpriz fotoğrafı sosyal medyada viral olurken biz de 'ne alaka?' diye sorgulayacağınız alakasız insanların buluştuğu kareleri bir araya getirdik.

Elon Musk'ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk, Doğu Perinçek ile bir araya geldi.

Bugün paylaşılan fotoğrafta Elon Musk’ın babası Errol Musk, Musk’ın danışmanı Nathan Browne ve Rusya merkezli Rodina Partisi Kadın Kolları Başkanı Goreva Svetlana Viktorovna'nın olması dikkatleri çekti. Sürpriz fotoğraf,  sosyal medya kullanıcılarının radarına girince elbette goygoy da eksik olmadı.

Fakat bu kare, birbirinden alakasız insanların bir araya geldiği ilk fotoğraf değil!

Gelin, mini bir yolculuğa çıkıp ne yaşadığımızı sorgulayalım.

Türk edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal, efsanevi teknik direktör Şenol Güneş ve şarkıcı Yılmaz Morgül.

Türk edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal, efsanevi teknik direktör Şenol Güneş ve şarkıcı Yılmaz Morgül.

Müslüm Gürses'in Amerikalı rapçiler Tupac Shakur ve Snoop Dogg ile bir araya geldiği bu fotoğraf, viral olmuştu.

Müslüm Gürses'in Amerikalı rapçiler Tupac Shakur ve Snoop Dogg ile bir araya geldiği bu fotoğraf, viral olmuştu.

Fakat daha sonra bu fotoğrafın gerçek olmadığı ortaya çıktı. 23. Amerikan Müzik Ödülleri gecesinden olduğu söylenen bu görsel, aslında gerçek değil. Geceye katılan isimlere bakıldığında Müslüm Gürses’in listede olmadığı görülüyor.

Yönetmen Sinan Çetin, iş insanı Sakıp Sabancı ve Sibel Can.

Yönetmen Sinan Çetin, iş insanı Sakıp Sabancı ve Sibel Can.

Bülent Serttaş: "Amsterdam'a gelmişken Frank Rıjkaard kahve içirmeden bırakmadı"

Bülent Serttaş: "Amsterdam'a gelmişken Frank Rıjkaard kahve içirmeden bırakmadı"
Cristiano Ronaldo ve Yıldırım Demirören, Demirören AVM açılışında!

Cristiano Ronaldo ve Yıldırım Demirören, Demirören AVM açılışında!

Zlatan İbrahimoviç, Tuğba Özay ve Patrick Vieira!

Zlatan İbrahimoviç, Tuğba Özay ve Patrick Vieira!

Eski içişleri bakanı İdris Naim Şahin ve Angelina Jolie.

Eski içişleri bakanı İdris Naim Şahin ve Angelina Jolie.

İkisi de tanıdığınız ve "ne alaka?" diye soracağınız isimler.

İkisi de tanıdığınız ve "ne alaka?" diye soracağınız isimler.

Michael Jackson, Michael Jordan ve o dönem şöhretinin doruğunda olan Macaulay Culkin!

Michael Jackson, Michael Jordan ve o dönem şöhretinin doruğunda olan Macaulay Culkin!
Gördükleriniz Paris Hilton ve Arda Turan'dan başkası değil.

Gördükleriniz Paris Hilton ve Arda Turan'dan başkası değil.

İşte bunu biz de beklemiyorduk.

İşte bunu biz de beklemiyorduk.

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Rapçi Fuat

Ekmeleddin İhsanoğlu ve Rapçi Fuat

Ricky Martin ve Hülya Avşar ikilisini hatırlamayan yoktur.

Ricky Martin ve Hülya Avşar ikilisini hatırlamayan yoktur.

Elijah Wood (Frodo) hayranı olduğu Selda Bağcan'dan imza alırken.

Elijah Wood (Frodo) hayranı olduğu Selda Bağcan'dan imza alırken.
Killa Hakan ve Abdullah Gül

Killa Hakan ve Abdullah Gül

Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ı böyle görmeyi beklemiyorduk.

Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ı böyle görmeyi beklemiyorduk.
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
