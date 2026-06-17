En Çok Giyilen Kumaş Türlerini Sizin İçin Anlattık!

Yaz geldiğinde birçok kişinin ilk tercihi keten kıyafetler oluyor. Bunun en büyük nedeni ketenin son derece hafif ve serin tutan bir yapıya sahip olması. Hava geçirgenliği oldukça yüksek ve sıcak günlerde vücudun rahat etmesini sağlıyor. Kendine özgü hafif kırışık görünümü ise ona doğal ve şık bir hava kazandırmakta. Özellikle gömleklerde, elbiselerde ve yazlık pantolonlarda sıkça kullanılıyor. Keteni, sıcak havalarda kişisel bir klima olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu asil duruşun çok büyük ve sinir bozucu bir bedeli var. Siz daha arabanın koltuğuna oturmadan, sadece nefes alırken bile kendi kendine kırışmayı başarabiliyor. Zaten keten giyen insanların hayata karşı umursamaz ve rahat bir tavrı olması da tam olarak bu yüzden.