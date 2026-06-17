En Çok Giyilen Kumaş Türlerini Sizin İçin Anlattık!
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Dolabınızı açtığınızda birbirinden farklı renkler, desenler ve modeller görürsünüz. Ancak çoğu zaman kıyafetlerin asıl kahramanının kumaş olduğunu fark etmeyiz. Bir tişörtün gün boyu rahat hissettirmesi, bir gömleğin şık görünmesi ya da bir kazakta sıcacık hissetmeniz tamamen kullanılan kumaşla ilgili bir durum. Üstelik her kumaşın kendine özgü bir karakteri, avantajı ve kullanım alanı var. Gelin günlük hayatımızda en sık karşımıza çıkan kumaş türlerini birlikte inceleyelim!
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Pamuk
Keten
Denim
Polyester
Yün
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Viskon
İpek
Kadife
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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