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En Çok Giyilen Kumaş Türlerini Sizin İçin Anlattık!

etiket En Çok Giyilen Kumaş Türlerini Sizin İçin Anlattık!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 10:31
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Dolabınızı açtığınızda birbirinden farklı renkler, desenler ve modeller görürsünüz. Ancak çoğu zaman kıyafetlerin asıl kahramanının kumaş olduğunu fark etmeyiz. Bir tişörtün gün boyu rahat hissettirmesi, bir gömleğin şık görünmesi ya da bir kazakta sıcacık hissetmeniz tamamen kullanılan kumaşla ilgili bir durum. Üstelik her kumaşın kendine özgü bir karakteri, avantajı ve kullanım alanı var. Gelin günlük hayatımızda en sık karşımıza çıkan kumaş türlerini birlikte inceleyelim!

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Pamuk

Pamuk

Pamuk, dünyanın en çok kullanılan kumaş türlerinden. Yumuşak dokusu sayesinde ciltte konforlu bir his bırakıyor ve nefes alabilen yapısıyla özellikle sıcak havalarda tercih ediliyor. Teri emme konusunda oldukça başarılı olduğu için günlük kıyafetlerde sıkça kullanılmakta. Tişörtlerden pijamalara kadar pek çok ürünün temel malzemesi pamuktur. Kolay yıkanabilmesi ve dayanıklı olması da onu gardıropların vazgeçilmezi haline getiriyor. Ancak kendisinin en büyük kusuru ütü masasıyla olan ezeli düşmanlığı zira inanılmaz derecede hızlı kırışıyor. Yine de yumuşaklığı ve doğallığı sayesinde gardırobumuzun mutlak hükümdarı olmayı sonuna kadar hak ediyor.

Keten

Keten

Yaz geldiğinde birçok kişinin ilk tercihi keten kıyafetler oluyor. Bunun en büyük nedeni ketenin son derece hafif ve serin tutan bir yapıya sahip olması. Hava geçirgenliği oldukça yüksek ve sıcak günlerde vücudun rahat etmesini sağlıyor. Kendine özgü hafif kırışık görünümü ise ona doğal ve şık bir hava kazandırmakta. Özellikle gömleklerde, elbiselerde ve yazlık pantolonlarda sıkça kullanılıyor. Keteni, sıcak havalarda kişisel bir klima olarak düşünebilirsiniz. Fakat bu asil duruşun çok büyük ve sinir bozucu bir bedeli var. Siz daha arabanın koltuğuna oturmadan, sadece nefes alırken bile kendi kendine kırışmayı başarabiliyor. Zaten keten giyen insanların hayata karşı umursamaz ve rahat bir tavrı olması da tam olarak bu yüzden.

Denim

Denim

Kot pantolonların temelini oluşturan denim, dünyanın en tanınan kumaşlarından. Kalın ve dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanılabiliyor. İlk ortaya çıktığında iş kıyafeti olarak tercih edilse de zamanla moda dünyasının yıldızlarından biri haline geldi. Günümüzde pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılmakta. Farklı yıkama teknikleriyle çeşitli görünümler elde edilebiliyor. Yıkandıkça rengi açılan ve eskidikçe güzelleşen dünyadaki tek kumaş türü muhtemelen kendisidir. Ütü istemeyen yapısıyla tembel insanların en büyük kurtarıcısı ve dert ortağı. Üzerimize tam oturan o mükemmel kot pantolonu bulduğumuzda yaşadığımız mutluluk ise kesinlikle tarif edilemez.

Polyester

Polyester

Polyester, sentetik kumaşlar arasında en yaygın kullanılanı. Kolay kırışmaması ve uzun süre formunu koruması en önemli avantajları arasında yer alıyor. Günlük kıyafetlerden spor giyime kadar birçok alanda karşımıza çıkmakta. Nem emme özelliği pamuk kadar güçlü olmasa da dayanıklılığı sayesinde oldukça popüler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca renklerini uzun süre koruyabildiği için sık yıkanan ürünlerde tercih ediliyor. Gel gelelim yaz aylarında terletme potansiyeli o kadar yüksek ki sizi bir anda küçük bir seraya dönüştürebiliyor. Yine de spor kıyafetlerinde ve kışlık montlarda sunduğu dayanıklılıkla hayatımızdaki yerini kimseye kaptırmıyor.

Yün

Yün

Kış mevsiminin yıldızı şüphesiz yün! Doğal liflerden elde edilen yün kumaş, vücut ısısını koruma konusunda oldukça başarılı. Kazaklar, atkılar ve kabanlar gibi pek çok kışlık üründe kullanılıyor. Soğuk havalarda sıcak tutarken aynı zamanda nefes alabilen bir yapı da sunmakta. Kaliteli yün kumaşlar uzun yıllar kullanılabilecek kadar dayanıklı oluyor. Bu nedenle yün, kış gardıroplarının güvenilir koruyucusu olarak görülüyor. Fakat hassas ciltli insanların tenine değdiği anda bitmek bilmeyen bir kaşıntı krizini başlatma gücüne de sahip olduğunu eklememiz gerek. Çamaşır makinesinin yanlış programına atarsanız bir anda oyuncak bebek kıyafetine dönüşebilecek kadar da kaprisli ayrıca. Doğru bakıldığında ise nesilden nesile bile aktarabiliyorsunuz.

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Viskon

Viskon

Viskon, doğal kaynaklardan elde edilen liflerin işlenmesiyle üretilen bir kumaş türü. Dokusu oldukça yumuşak olduğu için birçok kişi tarafından seviliyor. Hafif yapısı sayesinde özellikle bahar ve yaz aylarında tercih ediliyor. Akışkan görünümü elbiselere ve bluzlara zarif bir hava kazandırmakta. Pamuk kadar rahat, ipek kadar şık bir görünüm sunması onu özel kılan özelliklerden biri. Bu yüzden moda dünyasında sık sık kendine yer buluyor.

İpek

İpek

İpek denildiğinde akla ilk olarak şıklık geliyor. Parlak yüzeyi ve pürüzsüz dokusu sayesinde oldukça özel bir görünüm sunduğundan herkesin aklında zarafetle kodlanmış. Hafif olmasına rağmen dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu söyleyelim. Özellikle gömleklerde, eşarplarda ve gece kıyafetlerinde sıkça kullanılmasının sebebi bu. Cilde temas ettiğinde serin ve yumuşak bir his bıraktığından yüzyıllardır değerini koruyan kumaşlardan biri olmayı sürdürmekte.

Kadife

Kadife

Kadife, yüzeyindeki yumuşak ve tüylü yapısıyla dikkat çeken özel bir kumaş türü. Dokunulduğunda bıraktığı his onu diğer kumaşlardan kolayca ayırıyor. Sonbahar ve kış aylarında daha sık tercih edildiğini söylememiz gerek. Elbiselerde, ceketlerde ve hatta ev tekstili ürünlerinde kullanılıyor. Işığa göre değişen görünümü kadifenin belki de en etkileyici özelliği. Bu nedenle kadife, bulunduğu her parçaya sofistike bir hava katmayı başarıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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