Emrah Safa Gürkan'ın Jahrein İçin Yaptığı Flood Topa Tutuldu
Emrah Safa Gürkan'ın Jahrein İçin Yaptığı Flood Topa Tutuldu
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Gürkan Jahrein'in içeride olmasını özgürlük kavramı üzerinden değerlendirdi.
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Jahrein'in pek çok farklı kesim tarafından sevilmeyen bir internet ünlü olmasının tepkiye engel olmadığını ekledi.
Yazısını böyle bitirdi...
Bu flood destek görse de yoğun bir itiraz da oldu.
Sebebi de Jahrein'in geçmiş eylemleri...
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