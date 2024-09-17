Emrah Safa Gürkan'ın Jahrein İçin Yaptığı Flood Topa Tutuldu

Tarihçi ve içerik üretici Emrah Safa Gürkan sosyal medyayı yoğun kullanan biri. Sadece tarihi olayları değil gündeme dair olayları da Twitter hesabından yorumluyor. En son yorumladığı olay ise Jahrein olarak bilinen yayıncı Ahmet Sonuç'un tutuklanmasıydı.