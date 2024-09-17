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Emrah Safa Gürkan'ın Jahrein İçin Yaptığı Flood Topa Tutuldu

Emrah Safa Gürkan'ın Jahrein İçin Yaptığı Flood Topa Tutuldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 14:11

Tarihçi ve içerik üretici Emrah Safa Gürkan sosyal medyayı yoğun kullanan biri. Sadece tarihi olayları değil gündeme dair olayları da Twitter hesabından yorumluyor. En son yorumladığı olay ise Jahrein olarak bilinen yayıncı Ahmet Sonuç'un tutuklanmasıydı.

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Gürkan Jahrein'in içeride olmasını özgürlük kavramı üzerinden değerlendirdi.

Gürkan Jahrein'in içeride olmasını özgürlük kavramı üzerinden değerlendirdi.

Jahrein'in pek çok farklı kesim tarafından sevilmeyen bir internet ünlü olmasının tepkiye engel olmadığını ekledi.

Jahrein'in pek çok farklı kesim tarafından sevilmeyen bir internet ünlü olmasının tepkiye engel olmadığını ekledi.

Yazısını böyle bitirdi...

Yazısını böyle bitirdi...

Bu flood destek görse de yoğun bir itiraz da oldu.

Bu flood destek görse de yoğun bir itiraz da oldu.
twitter.com

Sebebi de Jahrein'in geçmiş eylemleri...

Sebebi de Jahrein'in geçmiş eylemleri...
twitter.com
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