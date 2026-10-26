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Evet/Hayır Testi: Sınırlarını Koruyabiliyor musun?

Evet/Hayır Testi: Sınırlarını Koruyabiliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
26.10.2026 - 22:01
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Başkalarını kırmamak için istemediğin şeylere evet dediğin oluyor mu? Birinin senden sürekli bir şeyler istemesine rağmen hayır diyemiyor ya da rahatsız olduğun bir davranış karşısında sessiz kalmayı mı tercih ediyorsun? Belki de sınırlarını koruduğunu düşünüyorsun ama konu sevdiklerin olduğunda işler biraz değişiyor. Kişisel sınırlar, yalnızca başkalarına neye izin vermediğimizi söylemekten ibaret değil. Zamanını, enerjini, duygularını ve kendi kararlarını korumayı da kapsıyor. Peki, sen bu konuda ne kadar başarılısın?

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1. Yapmak istemediğin bir şey teklif edildiğinde hayır diyebiliyor musun?

2. Birisi seni rahatsız eden bir şaka yaptığında bunu açıkça dile getirebiliyor musun?

3. Başkalarının sorunlarını çözmek için kendi ihtiyaçlarını ertelediğin oluyor mu?

4. Birine hayır dedikten sonra kendini suçlu hissettiğin oluyor mu?

5. Telefonuna gelen mesajlara hemen cevap vermek zorunda hissetmeden kendi işlerine odaklanabiliyor musun?

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6. Sana ait olan özel bilgileri paylaşmak istemediğinde bunu rahatça söyleyebiliyor musun?

7. Birisi senden sürekli yardım istediğinde kendi zamanını korumak için sınır koyabiliyor musun?

8. Tartışma sırasında karşındaki kişi seni dinlemediğinde konuşmaya ara verebiliyor musun?

9. Sevdiklerin üzülmesin diye kendi düşüncelerini gizlediğin oluyor mu?

10. Birisi senin adına karar vermeye çalıştığında kendi kararını savunabiliyor musun?

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Sınırlarını Korumayı Öğreniyorsun

Sınırlarını Korumayı Öğreniyorsun

Senin için kişisel sınırlar konusu zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bir yandan kendi isteklerini gerçekleştirmek, kendi kararlarını vermek ve kendine zaman ayırmak istiyorsun. Diğer yandan çevrendeki insanların beklentileri, tepkileri ve duyguları kararlarını etkileyebiliyor olabilir. Özellikle yakın ilişkilerde hayır demenin yanlış anlaşılmaya yol açacağını düşünebilirsin. Birinin senden yardım istemesi durumunda kendi işlerini erteleyebilir, rahatsız olduğun bir davranışı dile getirmek yerine görmezden gelebilir veya bir tartışmada huzur bozulmasın diye geri adım atabilirsin. Bunları her zaman isteyerek yapmasan da zamanla kendi ihtiyaçlarının ikinci plana düşmesine neden olabilirsin. Burada önemli olan, başkalarını önemsemenin yanlış olmadığını fark etmek. Anlayışlı olmak, yardımsever davranmak ve sevdiklerinin yanında durmak değerli özelliklerdir. Ancak bunlar sürekli kendi isteklerinden vazgeçmen gerektiği anlamına gelmez. Birine destek verirken kendini ihmal etmek zorunda değilsin.

Başkalarını Kırmamak İçin Kendinden Ödün Veriyorsun

Senin için ilişkilerde uyum, anlayış ve karşılıklı memnuniyet oldukça önemli olabilir. İnsanların yanında rahat hissetmesini istiyor, gereksiz tartışmalardan kaçınıyor ve sevdiklerinin üzülmemesi için elinden geleni yapıyor olabilirsin. Fakat bazen bu yaklaşım, kendi ihtiyaçlarını geri plana atmana neden olabilir. Birine hayır dediğinde kendini kötü hissetmen, birinin senden uzaklaşmasından çekinmen veya rahatsız olduğun bir konuyu konuşmayı ertelemen mümkün. Belki de karşındaki kişinin seni bencil, düşüncesiz ya da ilgisiz biri olarak görmesini istemiyorsun. Bu nedenle kendi isteğinle başkasının beklentisi çatıştığında çoğu zaman karşı tarafın istediği yönde hareket edebilirsin. Ancak her zaman uyumlu olmaya çalışmak, ilişkilerde gerçek düşüncelerinin görünmez hale gelmesine yol açabilir. İnsanlar senin her şeye razı olduğunu düşünebilir ve aslında istemediğin sorumluluklar giderek artabilir. Bir süre sonra da yorgunluk, kırgınlık veya anlaşılmadığını hissetme gibi duygular ortaya çıkabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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