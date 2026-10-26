Evet/Hayır Testi: Sınırlarını Koruyabiliyor musun?
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Başkalarını kırmamak için istemediğin şeylere evet dediğin oluyor mu? Birinin senden sürekli bir şeyler istemesine rağmen hayır diyemiyor ya da rahatsız olduğun bir davranış karşısında sessiz kalmayı mı tercih ediyorsun? Belki de sınırlarını koruduğunu düşünüyorsun ama konu sevdiklerin olduğunda işler biraz değişiyor. Kişisel sınırlar, yalnızca başkalarına neye izin vermediğimizi söylemekten ibaret değil. Zamanını, enerjini, duygularını ve kendi kararlarını korumayı da kapsıyor. Peki, sen bu konuda ne kadar başarılısın?
1. Yapmak istemediğin bir şey teklif edildiğinde hayır diyebiliyor musun?
2. Birisi seni rahatsız eden bir şaka yaptığında bunu açıkça dile getirebiliyor musun?
3. Başkalarının sorunlarını çözmek için kendi ihtiyaçlarını ertelediğin oluyor mu?
4. Birine hayır dedikten sonra kendini suçlu hissettiğin oluyor mu?
5. Telefonuna gelen mesajlara hemen cevap vermek zorunda hissetmeden kendi işlerine odaklanabiliyor musun?
6. Sana ait olan özel bilgileri paylaşmak istemediğinde bunu rahatça söyleyebiliyor musun?
7. Birisi senden sürekli yardım istediğinde kendi zamanını korumak için sınır koyabiliyor musun?
8. Tartışma sırasında karşındaki kişi seni dinlemediğinde konuşmaya ara verebiliyor musun?
9. Sevdiklerin üzülmesin diye kendi düşüncelerini gizlediğin oluyor mu?
10. Birisi senin adına karar vermeye çalıştığında kendi kararını savunabiliyor musun?
Sınırlarını Korumayı Öğreniyorsun
Başkalarını Kırmamak İçin Kendinden Ödün Veriyorsun
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