Evet/Hayır Testi: Sınırlarını Koruyabiliyor musun?

Senin için ilişkilerde uyum, anlayış ve karşılıklı memnuniyet oldukça önemli olabilir. İnsanların yanında rahat hissetmesini istiyor, gereksiz tartışmalardan kaçınıyor ve sevdiklerinin üzülmemesi için elinden geleni yapıyor olabilirsin. Fakat bazen bu yaklaşım, kendi ihtiyaçlarını geri plana atmana neden olabilir. Birine hayır dediğinde kendini kötü hissetmen, birinin senden uzaklaşmasından çekinmen veya rahatsız olduğun bir konuyu konuşmayı ertelemen mümkün. Belki de karşındaki kişinin seni bencil, düşüncesiz ya da ilgisiz biri olarak görmesini istemiyorsun. Bu nedenle kendi isteğinle başkasının beklentisi çatıştığında çoğu zaman karşı tarafın istediği yönde hareket edebilirsin. Ancak her zaman uyumlu olmaya çalışmak, ilişkilerde gerçek düşüncelerinin görünmez hale gelmesine yol açabilir. İnsanlar senin her şeye razı olduğunu düşünebilir ve aslında istemediğin sorumluluklar giderek artabilir. Bir süre sonra da yorgunluk, kırgınlık veya anlaşılmadığını hissetme gibi duygular ortaya çıkabilir.