Tek Bir Metal Grubunu Sonsuza Kadar Dinleyecek Olsan Hangisini Seçersin?

Sen hem sert müzik seviyorsun hem de dinlediğin şeyin biraz farklı olmasını istiyorsun. Sürekli aynı tempoda ilerleyen şarkılar bir yerden sonra seni sıkabilir. Gojira da tam böyle bir grup! Bir şarkıyı dinlerken kafanı ritme göre sallayıp sonra bir anda kendini gitarları takip ederken bulabilirsin. Tek bir grupla devam edeceksen hem sertliği hem de farklılığı bir arada sunan Gojira iyi bir tercih olabilir!