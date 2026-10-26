Tek Bir Metal Grubunu Sonsuza Kadar Dinleyecek Olsan Hangisini Seçersin?
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Düşünsene, bundan sonra hayatın boyunca sadece tek bir metal grubunu dinleyebileceksin. Yıllar geçse bile hala sıkılmadan dinleyebileceğin bir grup olması gerekiyor. Peki bu zorlu seçimde sen hangisini tercih ederdin? Cevabı bu testle öğreniyoruz! 👇
1. Bir metal şarkısında seni ilk yakalayan şey hangisi?
2. Vokal nasıl olmalı?
3. Konserlerde genelde nerede olursun?
4. Peki, bir albümde ne ararsın?
5. Metal sana ne hissettirmeli?
6. Metal dinlerken kendini en çok hangi ortamda hayal ediyorsun?
7. Metal müzikle ilgili hangi konuda konuşmak istersin?
8. Hayatının filmine bir metal şarkısı seçmen gerekse nasıl bir şarkı istersin?
Senin grubun: Manowar!
Darkthrone!
Gojira!
9. Blind Guardian!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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