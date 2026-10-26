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Tek Bir Metal Grubunu Sonsuza Kadar Dinleyecek Olsan Hangisini Seçersin?

etiket Tek Bir Metal Grubunu Sonsuza Kadar Dinleyecek Olsan Hangisini Seçersin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
26.10.2026 - 22:01
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Düşünsene, bundan sonra hayatın boyunca sadece tek bir metal grubunu dinleyebileceksin. Yıllar geçse bile hala sıkılmadan dinleyebileceğin bir grup olması gerekiyor. Peki bu zorlu seçimde sen hangisini tercih ederdin? Cevabı bu testle öğreniyoruz! 👇

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1. Bir metal şarkısında seni ilk yakalayan şey hangisi?

2. Vokal nasıl olmalı?

3. Konserlerde genelde nerede olursun?

4. Peki, bir albümde ne ararsın?

5. Metal sana ne hissettirmeli?

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6. Metal dinlerken kendini en çok hangi ortamda hayal ediyorsun?

7. Metal müzikle ilgili hangi konuda konuşmak istersin?

8. Hayatının filmine bir metal şarkısı seçmen gerekse nasıl bir şarkı istersin?

Senin grubun: Manowar!

Senin grubun: Manowar!

Senin için metal demek, sesi sonuna kadar açıp dünyaya meydan okumak demek! Şarkılarda güçlü vokaller, gaza getiren nakaratlar ve savaşçı ruhu arıyorsun. Manowar tam da bu enerjiyi veren gruplardan biri. Şarkıları dinlerken kendini bir anda destansı bir savaşın ortasında bulabilirsin. Bir grubu sonsuza kadar dinleyeceksen sana her seferinde aynı coşkuyu yaşatmalı. Manowar da senin için ideal bir seçim!

Darkthrone!

Darkthrone!

Sen metalin daha karanlık, çiğ ve mesafeli tarafını seviyorsun. O soğuk gitar tonu ve tekinsiz atmosfer sana yetiyor. Darkthrone, Norveç black metal sahnesinin en önemli gruplarından biri olarak tam bu anlayışın karşılığını veriyor. Albümlerini dinlerken kendini sisli bir ormanda, gecenin bir yarısında yürüyormuş gibi hissedebilirsin. Kendi karanlık dünyana çekilmek istediğinde açacağın grup belli!

Gojira!

Gojira!

Sen hem sert müzik seviyorsun hem de dinlediğin şeyin biraz farklı olmasını istiyorsun. Sürekli aynı tempoda ilerleyen şarkılar bir yerden sonra seni sıkabilir.  Gojira da tam böyle bir grup! Bir şarkıyı dinlerken kafanı ritme göre sallayıp sonra bir anda kendini gitarları takip ederken bulabilirsin. Tek bir grupla devam edeceksen hem sertliği hem de farklılığı bir arada sunan Gojira iyi bir tercih olabilir!

9. Blind Guardian!

9. Blind Guardian!

Senin için metal dinlemek biraz da başka dünyalara dalmak demek. Fantastik hikayeler, destansı savaşlar ve akılda kalan nakaratlar... Blind Guardian da bütün bunları müziğinde bir araya getiriyor. Şarkılarını dinlerken kendini bir anda fantastik bir filmin içindeymiş gibi hissedebilirsin. Üstelik öyle şarkıları var ki bir kez dinledikten sonra nakaratlarına eşlik etmeden duramıyorsun. Kısacası sen, metalin biraz da hikaye anlatan tarafını seviyorsun ve Blind Guardian tam sana göre!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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