Emirgan Korusu Nerede, Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu'na Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yaklaşık 470 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan Emirgan Korusu, hem doğa yürüyüşleri yapmak hem de manzaranın keyfini çıkarmak için birebir. İçerisinde üç tarihi köşk (Sarı, Beyaz ve Pembe Köşk), yapay göletler, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları ve yüzlerce farklı ağaç türü bulunuyor. Aynı zamanda BELTUR tarafından işletilen köşklerde kahvaltı, öğle yemeği ya da sadece bir kahve içme imkanı da var.