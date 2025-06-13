onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Emirgan Korusu Nerede, Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu'na Giriş Ücreti Ne Kadar?

Emirgan Korusu Nerede, Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu'na Giriş Ücreti Ne Kadar?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 00:28

İstanbul’un en popüler yeşil alanlarından biri olan Emirgan Korusu, Sarıyer ilçesinde, Boğaz manzarasına karşı konumlanıyor. Bahar aylarında rengarenk lale bahçeleriyle ünlü olan bu tarihi koru yürüyüş parkurları, tarihi köşkleri, göletleri ve doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çekiyor. Peki Emirgan Korusu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Emirgan Korusu’nda kahvaltıdan pikniğe, fotoğraf çekiminden çocuklarla gezmeye kadar neler yapılabilir? İşte Emirgan Korusu hakkında merak edilen her şey...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak isteyenler için doğayla iç içe, huzurlu bir sığınak: Emirgan Korusu.

İstanbul’un kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak isteyenler için doğayla iç içe, huzurlu bir sığınak: Emirgan Korusu.

Sarıyer ilçesine bağlı Emirgan Mahallesi’nde, Boğaz kıyısında konumlanan bu tarihi koru, hem doğal güzellikleri hem de kültürel dokusuyla şehir hayatının kaosuna adeta meydan okuyor. Lale Festivali ile adını duyurmuş olsa da, dört mevsim boyunca her biri ayrı güzel bir atmosfer sunuyor.

Emirgan Korusu Tarihi

Emirgan Korusu Tarihi

Koru, adını 17. yüzyılda bölgeye yerleşen İranlı Emir Güne Han’dan alıyor. IV. Murad, Revan Seferi dönüşünde bu bölgeyi ona hediye etmiş. Daha sonra 19. yüzyılda Mısır Hidivi İsmail Paşa’ya geçmiş ve bugünkü köşklerin yapımı başlamış. Cumhuriyet döneminde ise İstanbul Belediyesi’ne devredilerek halkın kullanımına açılmış. Koru, bu tarihi geçmişi sayesinde sadece bir park değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür mirasıdır.

Emirgan Korusu Nerede?

Emirgan Korusu Nerede?

Emirgan Korusu, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Sarıyer sınırlarında yer alıyor. Reşitpaşa ve İstinye arasında konumlanan bu koruya ulaşım oldukça kolay.

Emirgan Korusu'na Nasıl Gidilir?

Toplu taşıma ile gitmek isteyenler için Beşiktaş-Sarıyer hattındaki otobüsler ya da Kabataş’tan kalkan vapurlar ideal. Özel araçla gidecek olanlar için ise koru içerisinde İSPARK işletmeli bir otopark mevcut. Ancak özellikle hafta sonları ciddi bir yoğunluk yaşandığı için erken saatlerde gitmekte fayda var.

Emirgan Korusu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Emirgan Korusu Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yaya olarak girişler tamamen ücretsiz.

Emirgan Korusu Park Ücretleri Ne Kadar?

Araçla gelmek isteyenler için otopark ücretli. 2025 itibarıyla otopark ücretleri araç türüne göre değişiyor 100 TL ile 600 TL arasında farklılık gösterebiliyor. Ortalama bir otomobil için güncel ücretler 200 civarıyken motorlar için bu rakam 100 TL civarında seyrediyor. Otopark sabah 07.00'den akşam 21.00’e kadar hizmet veriyor.

Emirgan Korusu’nda Neler Var?

Emirgan Korusu’nda Neler Var?

Yaklaşık 470 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan Emirgan Korusu, hem doğa yürüyüşleri yapmak hem de manzaranın keyfini çıkarmak için birebir. İçerisinde üç tarihi köşk (Sarı, Beyaz ve Pembe Köşk), yapay göletler, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları ve yüzlerce farklı ağaç türü bulunuyor. Aynı zamanda BELTUR tarafından işletilen köşklerde kahvaltı, öğle yemeği ya da sadece bir kahve içme imkanı da var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Lale Festivali Nedir?

İstanbul Lale Festivali Nedir?

Emirgan Korusu’nun yıldızının en çok parladığı dönem hiç şüphesiz Nisan ayı. Her yıl bu dönemde düzenlenen İstanbul Lale Festivali, korunun dört bir yanını adeta bir renk cümbüşüne çeviriyor. Yaklaşık 3,5 milyon lale ve 120’den fazla farklı türde çiçek, koruyu bir masal diyarına dönüştürüyor. Bu dönemde özellikle sabah saatlerinde fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için ideal bir ortam oluşuyor. Ancak kalabalık olmasını istemeyenler için hafta içi sabahları önerilir.

Sarı, Pembe ve Beyaz Köşkler Nasıl Hizmet Veriyor?

Sarı, Pembe ve Beyaz Köşkler Nasıl Hizmet Veriyor?

Koru içinde bulunan üç tarihi köşk, mimari açıdan da oldukça etkileyici yapılar. Sarı Köşk, ahşap işçiliğiyle dikkat çeken, boğaz manzaralı, nostaljik bir atmosfere sahip. Kahvaltı ve brunch için en çok tercih edilen yerlerden biri. Pembe Köşk, daha küçük ve samimi bir yapıya sahipken, düğün organizasyonlarına da ev sahipliği yapabiliyor. Beyaz Köşk ise genelde restoran olarak kullanılıyor ve öğle-akşam yemeği için tercih ediliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın