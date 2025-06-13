Emirgan Korusu Nerede, Nasıl Gidilir? Emirgan Korusu'na Giriş Ücreti Ne Kadar?
İstanbul’un en popüler yeşil alanlarından biri olan Emirgan Korusu, Sarıyer ilçesinde, Boğaz manzarasına karşı konumlanıyor. Bahar aylarında rengarenk lale bahçeleriyle ünlü olan bu tarihi koru yürüyüş parkurları, tarihi köşkleri, göletleri ve doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çekiyor. Peki Emirgan Korusu nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? Emirgan Korusu’nda kahvaltıdan pikniğe, fotoğraf çekiminden çocuklarla gezmeye kadar neler yapılabilir? İşte Emirgan Korusu hakkında merak edilen her şey...
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İstanbul’un kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak isteyenler için doğayla iç içe, huzurlu bir sığınak: Emirgan Korusu.
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Emirgan Korusu Tarihi
Emirgan Korusu Nerede?
Emirgan Korusu Giriş Ücreti Ne Kadar?
Emirgan Korusu’nda Neler Var?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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