article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli Maaşında 4500 TL Fark Yaratıyor: Dilekçeyi Sakın O Tarihten Önce Vermeyin!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 16:30

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için sadece prim gününü doldurmak ya da yaş haddine ulaşmak yeterli değil. Sosyal güvenlik sistemindeki hesaplama yöntemleri, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihe göre maaş miktarında devasa farklar yaratabiliyor. Doğru ayda başvuru yapmak, ömür boyu alacağınız maaşı kalıcı olarak yüzde 15 ile yüzde 25 arasında artırmanın anahtarını sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz sonrası emeklilik başvurusu yapanlar daha avantajlı.

Türkiye'deki emeklilik sisteminde maaşlar, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre güncelleniyor. Uzmanlara göre, özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde Temmuz sonrası yapılan başvurular, 'güncelleme katsayısı' avantajıyla çok daha yüksek bir başlangıç maaşı sağlıyor.

Temmuz Öncesi Başvuru: Mevcut katsayılar üzerinden hesaplama yapılır, Temmuz zammından yararlanmak için beklemek gerekir.

Temmuz Sonrası Başvuru: Güncellenmiş ve genellikle daha yüksek olan katsayılar devreye girer. Bu da maaşın daha ilk günden zamlı ve yüksek bir baremden bağlanmasını sağlar.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Temmuz ayı güncellemelerinden sonra başvuranların, katsayı avantajı sayesinde ömür boyu sürecek kalıcı bir artış elde edeceğini belirtti.

Çalışmaya devam edilen her 360 gün, maaşınızda çarpan etkisi yaratır.

Emekli aylığı hesaplanırken kullanılan Aylık Bağlama Oranı (ABO), prim gün sayısına paralel olarak yükselir. Çalışmaya devam edilen her 360 gün, maaşınızda çarpan etkisi yaratır:

8 bin gün ve üzeri sınırını aşanlar için aylık bağlama oranı yüzde 70 seviyelerine kadar çıkabiliyor. 9 bin gün sınırında ise maksimum yüzde 75'lik oranla en yüksek emekli aylığına ulaşma imkanı sunar.

Emeklilik öncesi yapılan borçlanmalar, sadece günü kurtarmıyor, aynı zamanda kazanç ortalamasını yukarı çekiyor.

1. Askerlik ve Doğum Borçlanması: Bu süreleri borçlanmak, hem emeklilik tarihini öne çekebilir hem de prim gün sayısını artırarak maaş katsayısını iyileştirir. Kadın çalışanlar her çocuk için 2 yıla kadar bu haktan yararlanabiliyor.

2. Yüksek Kazanç Dönemi: Maaşın hesaplanmasında son yılların prime esas kazançları hayati önem taşır. Yüksek maaş, ikramiye veya bonus alınan dönemlerin ardından emeklilik başvurusu yapmak, ortalamayı ciddi oranda yükseltir.

Adım adım yüksek maaş için formül.

Sistemi terk edip biriken parayı topluca almak (toptan ödeme) kısa vadede cazip görünse de, uzmanlar uyarıyor. 2023 verilerine göre ortalama 95 bin TL olan toptan ödeme tutarı, ömür boyu bağlanacak aylığın ve beraberinde gelen sağlık hizmetlerinin getirisinin çok altında kalıyor. Prof. Dr. Metin Özkan, birkaç aylık stratejik bir erteleme, ömür boyu sürecek yüksek bir gelir anlamına geleceğini belirterek zamanlamanın önemine dikkat çekiyor.

Yüksek maaş için kontrol listesi nasıl olmalı?

Başvuru Tarihi: Dilekçenizi mümkünse katsayıların güncellendiği Temmuz-Ağustos dönemine denk getirin.

Borçlanmalar: İşlemleri emeklilikten en az 6 ay önce tamamlayarak sistemdeki yerini almasını sağlayın.

Resmi Araçlar: SGK’nın resmi hesaplama modüllerini kullanarak farklı tarihlerdeki olası maaşlarınızı kıyaslayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın