Emekli Maaşında 4500 TL Fark Yaratıyor: Dilekçeyi Sakın O Tarihten Önce Vermeyin!

Türkiye'deki emeklilik sisteminde maaşlar, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen enflasyon oranlarına göre güncelleniyor. Uzmanlara göre, özellikle enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde Temmuz sonrası yapılan başvurular, 'güncelleme katsayısı' avantajıyla çok daha yüksek bir başlangıç maaşı sağlıyor.

Temmuz Öncesi Başvuru: Mevcut katsayılar üzerinden hesaplama yapılır, Temmuz zammından yararlanmak için beklemek gerekir.

Temmuz Sonrası Başvuru: Güncellenmiş ve genellikle daha yüksek olan katsayılar devreye girer. Bu da maaşın daha ilk günden zamlı ve yüksek bir baremden bağlanmasını sağlar.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Temmuz ayı güncellemelerinden sonra başvuranların, katsayı avantajı sayesinde ömür boyu sürecek kalıcı bir artış elde edeceğini belirtti.