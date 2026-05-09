Emek Öldü, Algoritma Sahneye Çıktı: Maslow Tabutunda Takla Atıyor

Cenk Yüksel
10.05.2026 - 00:50

Bir zamanlar sanatçı olmak için yetenek gerekiyordu.

Şimdi internet bağlantısı yetiyor.

Eskiden insanlar ses eğitimi alırdı.

Yıllarca sahnelerde sürünürdü.

Nota öğrenirdi.

Nefes çalışırdı.

Mikrofonun önüne çıkmadan önce hayatın tokadını yerdi.

Şimdi?

Bir “prompt” yazıyor.

Yapay zekâ arkada şakıyor.

Önde biri estetik filtreyle poz veriyor.

Sonra adına “sanat” deniyor.

Hadi oradan.

Bu sanat değil.

Bu; teknoloji destekli sahtekârlığın cilalanmış versiyonu.

Bugün “Solist” diye alkışlanan şeyin insan mı, yazılım mı, algoritma mı olduğu bile belli değil. Ama kimse bunu sorgulamıyor. Çünkü artık düşünme yetisi yerini tüketime bıraktı. Yeter ki ışık olsun, yeter ki hype olsun, yeter ki sosyal medya “ikon” yazsın.

İnsanlık tarihinde ilk kez bu kadar yeteneksiz insan, bu kadar özgüvenli.

Çünkü artık önemli olan üretmek değil; üretmiş gibi görünmek.

Adamın sesi yok.

AI düzeltiyor.

Şarkıyı kendi yazmıyor.

Algoritma yazıyor.

Sahne hakimiyeti yok.

TikTok filtresi kapatınca karizma da gidiyor.

Ama milyonluk takipçiyle “sanatçı” diye dolaşıyor.

Ve işin en korkunç tarafı şu:

Bu ucubeliği alkışlayan devasa bir kitle var.

Çünkü bugünün seyircisinin büyük kısmı artık kaliteyi ayırt edecek kültürel donanıma sahip değil. Gürültüyü sanat, gösterişi başarı, sahteciliği üretim zannediyorlar.

Bir dönem sistem eleştirisi yapan rap kültürü bile artık sistemin en pespaye pazarlama aparatına dönüştü. Eskiden sokaktaki öfke konuşurdu; şimdi sponsorlu lüks yaşam propagandası yapılıyor.

Uyuşturucu romantize ediliyor.

Kadın aşağılanıyor.

Cehalet karizma diye satılıyor.

Küfür “coolluk” olmuş.

Boşluk “vizyon” diye paketleniyor.

Ve bunu yapanlar kendilerini “devrimci sanatçı” sanıyor.

Hayır kardeşim.

Siz devrim falan yapmıyorsunuz.

Siz sadece sistemin para bastığı dönemin palyaçolarısınız.

Bugün sizi pohpohlayan prodüktörler, organizatörler, şirketler sizin sanatınızla ilgilenmiyor. Onların umurunda olan tek şey şu:

“Bu ürün daha kaç ay para getirir?”

Evet, ürün.

Çünkü artık insan değil, ürün pazarlanıyor.

Ruh değil, algoritma satılıyor.

Sanat değil, illüzyon pompalanıyor.

Ve sosyal medya bunun mezarlığına dönüştü.

İnsanlar artık yaşamıyor.

Yaşıyormuş gibi içerik üretiyor.

Cebinde son parası var ama Dubai story’si atıyor.

Evinde huzur yok ama “perfect life” editliyor.

Açlıktan ağzı kokuyor ama kiralık arabayla başarı videosu çekiyor.

Maslow’un ihtiyaçlar piramidi paramparça oldu.

Eskiden insanlar önce barınmaya, yemeye, hayatta kalmaya çalışırdı. Şimdi insanlar daha karnını doyuramadan “lüks hayat simülasyonu” oynuyor.

Çünkü bu çağ gerçekliği değil, vitrini ödüllendiriyor.

Ve ne acıdır ki gerçekten emek veren insanlar artık azınlıkta kaldı.

Hâlâ eski plakları dinleyenler…

Hâlâ çatallı, kusurlu ama insan sesi duymak isteyenler…

Hâlâ ter kokan stüdyoların değerini bilenler…

İşte onlar bu kültürel çürümenin içinde nefes almaya çalışan son insanlar.

Çünkü eskiden kusur vardı ama samimiyet de vardı.

Şimdi kusursuzluk var ama insan yok.

Dünya tersine döndü diyorlar ya…

Hayır.

Dünya artık gerçekle ilgilenmiyor.

Dünya; sahte olanın daha iyi pazarlandığı dev bir sirke dönüştü.

Ve galiba en korkuncu şu:

Artık insanlar hak edeni değil, daha iyi manipüle edeni alkışlıyor.

Maslow da tabutunda ters dönsün dursun.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

