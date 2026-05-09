Emek Öldü, Algoritma Sahneye Çıktı: Maslow Tabutunda Takla Atıyor

Çünkü artık önemli olan üretmek değil; üretmiş gibi görünmek.

Adamın sesi yok.

AI düzeltiyor.

Şarkıyı kendi yazmıyor.

Algoritma yazıyor.

Sahne hakimiyeti yok.

TikTok filtresi kapatınca karizma da gidiyor.

Ama milyonluk takipçiyle “sanatçı” diye dolaşıyor.

Ve işin en korkunç tarafı şu:

Bu ucubeliği alkışlayan devasa bir kitle var.

Çünkü bugünün seyircisinin büyük kısmı artık kaliteyi ayırt edecek kültürel donanıma sahip değil. Gürültüyü sanat, gösterişi başarı, sahteciliği üretim zannediyorlar.

Bir dönem sistem eleştirisi yapan rap kültürü bile artık sistemin en pespaye pazarlama aparatına dönüştü. Eskiden sokaktaki öfke konuşurdu; şimdi sponsorlu lüks yaşam propagandası yapılıyor.

Uyuşturucu romantize ediliyor.

Kadın aşağılanıyor.

Cehalet karizma diye satılıyor.

Küfür “coolluk” olmuş.

Boşluk “vizyon” diye paketleniyor.