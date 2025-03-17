Elon Musk 'Kanzi' Tarzı Yeni Saç Tıraşıyla Hitler'e Benzetildi
Elon Musk 'Kanzi' Tarzı Yeni Saç Tıraşıyla Hitler'e Benzetildi
Tesla ve SpaceX'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk son zamanlarda başarılarıyla değil, skandallarıyla anılır oldu. Özellikle ABD seçimlerinin ardından ön plana çıkmaya başlayan Musk, bugüne kadar pek çok farklı nedenlerden dolayı manşetlerde yerini aldı. Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlara selam veren Musk'ın bu selamı, Hitler'in selamına benzetilmişti.
Elon Musk, son olarak yeni saç tıraşını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki bu tarzıyla, kime benzetildi dersiniz?
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ABD'nin en tartışmalı ismi: Elon Musk.
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Elon Musk, yeni saç stilini paylaştı.
Farklı bir açıdan çekilen fotoğrafta, benzerlik daha net görüldü.
Bakalım sosyal medyada ne gibi benzetmeler yapıldı?
"Elon, Muppet'lardaki Beaker'a benzemek istesen bile seni destekliyorum."
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"Himmler kesimi"
"Tam paket"
Bu nasıl benzetme 😂
"Elon, bunu denemelisin."
Acaba hangi fotoğrafı gösterdi berberine.
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Birkaç milyon dolar da olur.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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