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Yaşam
Elon Musk 'Kanzi' Tarzı Yeni Saç Tıraşıyla Hitler'e Benzetildi

Elon Musk 'Kanzi' Tarzı Yeni Saç Tıraşıyla Hitler'e Benzetildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.03.2025 - 22:56

Tesla ve SpaceX'in sahibi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk son zamanlarda başarılarıyla değil, skandallarıyla anılır oldu. Özellikle ABD seçimlerinin ardından ön plana çıkmaya başlayan Musk, bugüne kadar pek çok farklı nedenlerden dolayı manşetlerde yerini aldı. Trump'ın yemin töreninde yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlara selam veren Musk'ın bu selamı, Hitler'in selamına benzetilmişti.

Elon Musk, son olarak yeni saç tıraşını sosyal medya hesabından paylaştı. Peki bu tarzıyla, kime benzetildi dersiniz?

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ABD'nin en tartışmalı ismi: Elon Musk.

ABD'nin en tartışmalı ismi: Elon Musk.

Tesla, X ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, bugünlerde hiç olmadığı kadar gündemde. Bunun sebebi ise ABD seçimlerinin ardından Trump hükümetinin kendisine danışmanlık görevi vermesi. Seçim döneminde oldukça aktif olan isim, seçimin ardından da çalışmalara hızla başladı. Trump'ın yemin töreninde ön sıralarda yer aldı, ABD başkanını önemli anlarda hiç yalnız bırakmadı. 

Yemin töreninde olduğu yerde duramayan Elon Musk, konuşmasının sonunda ise tartışmalı bir harekete imza attı. Görseldeki gibi selam veren Musk'ın bu selamı, Hitler'e bir gönderme olarak algılandı. Elon Musk ise bunun gerçek olmadığını, aslında 'kalbinden' sevgi göndermek için öyle bir hareket yaptığını iddia etti. 

Elon Musk'ın Hitler benzetmeleri bununla sınırlı kalmadı. X hesabı üzerinden Hitler ve Stalin'e dair bir paylaşımı yeniden paylaşan Musk, aldığı tepkiler üzerine bu paylaşımı kaldırdı.

Elon Musk, yeni saç stilini paylaştı.

Elon Musk, yeni saç stilini paylaştı.

'Bu saç kesimine geri dönüyorum' diyerek paylaşım yapan Elon Musk, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Yepyeni bir imaja bürünen Elon Musk'a sosyal medyadan yorum yağdı. Kimisi bu saç stilini modern bulurken kimisi de malum benzetmeyi yaptı.

Türk kullanıcılar Elon Musk'ın yeni saç tıraşını 'kanzi' modele benzetirken bazı haber sitelerinde 'Hitler tıraşı' başlıkları yer aldı.

Farklı bir açıdan çekilen fotoğrafta, benzerlik daha net görüldü.

Farklı bir açıdan çekilen fotoğrafta, benzerlik daha net görüldü.

Kullanıcıların saç kesimini Hitler'e benzetmesinin ardından bazı haber kaynaklarında başlıklar 'Elon Musk, Hitler tıraşı yaptırdı' ifadeleri yer aldı.

Bakalım sosyal medyada ne gibi benzetmeler yapıldı?

Bakalım sosyal medyada ne gibi benzetmeler yapıldı?
twitter.com

'Elon Musk'ın yeni saç kesimi'

"Elon, Muppet'lardaki Beaker'a benzemek istesen bile seni destekliyorum."

"Elon, Muppet'lardaki Beaker'a benzemek istesen bile seni destekliyorum."
twitter.com
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"Himmler kesimi"

"Himmler kesimi"
twitter.com

"Tam paket"

"Tam paket"
twitter.com

Bu nasıl benzetme 😂

Bu nasıl benzetme 😂
twitter.com

"Elon, bunu denemelisin."

"Elon, bunu denemelisin."
twitter.com

Acaba hangi fotoğrafı gösterdi berberine.

Acaba hangi fotoğrafı gösterdi berberine.
twitter.com
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Birkaç milyon dolar da olur.

Birkaç milyon dolar da olur.
twitter.com

Henüz anlayamadık!

Henüz anlayamadık!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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