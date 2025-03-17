Elon Musk 'Kanzi' Tarzı Yeni Saç Tıraşıyla Hitler'e Benzetildi

Tesla, X ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, bugünlerde hiç olmadığı kadar gündemde. Bunun sebebi ise ABD seçimlerinin ardından Trump hükümetinin kendisine danışmanlık görevi vermesi. Seçim döneminde oldukça aktif olan isim, seçimin ardından da çalışmalara hızla başladı. Trump'ın yemin töreninde ön sıralarda yer aldı, ABD başkanını önemli anlarda hiç yalnız bırakmadı.

Yemin töreninde olduğu yerde duramayan Elon Musk, konuşmasının sonunda ise tartışmalı bir harekete imza attı. Görseldeki gibi selam veren Musk'ın bu selamı, Hitler'e bir gönderme olarak algılandı. Elon Musk ise bunun gerçek olmadığını, aslında 'kalbinden' sevgi göndermek için öyle bir hareket yaptığını iddia etti.

Elon Musk'ın Hitler benzetmeleri bununla sınırlı kalmadı. X hesabı üzerinden Hitler ve Stalin'e dair bir paylaşımı yeniden paylaşan Musk, aldığı tepkiler üzerine bu paylaşımı kaldırdı.