Pizzaya Ananas Koymayı 'Kültürüne Hakaret' Sayan İtalyan Şef İşinden Oldu

Ananaslı pizza tartışması Tamburella için yeni değildi. Şef, son dört yıl içinde pizzaya ananas koymayı üçüncü kez reddediyordu ve daha önce işverenine, İtalyanlar için pizzaya ananas konulmamasının ne kadar önemli olduğunu araştırmasını da önermişti. Yönetim, işten çıkarılmasından yaklaşık iki hafta önce Tamburella ile bir toplantı yaptı ve bu görüşmede şefin davranışlarıyla ilgili çok sayıda şikâyet masaya geldi. Küfürlü konuşma, iletişim tarzı ve mutfakta giderek artan öfke ile gerginlik de bu şikâyetler arasındaydı. Tamburella, 20 Mayıs'ta işten çıkarıldı.