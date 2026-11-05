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Pizzaya Ananas Koymayı 'Kültürüne Hakaret' Sayan İtalyan Şef İşinden Oldu

Pizzaya Ananas Koymayı 'Kültürüne Hakaret' Sayan İtalyan Şef İşinden Oldu

İtalya Avustralya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 17:20
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Avustralya'nın Brisbane kentinde çalışan İtalyan şef Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı reddettiği bir siparişin ardından işinden oldu. Şef, jambonlu ve ananaslı pizza talebini İtalyan kültürüne yönelik bir hakaret olarak gördüğünü savundu. Tamburella'nın işten çıkarılmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesi ise ülkenin çalışma komisyonuna kadar taşındı.

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Sipariş 15 bin dolarlık bir organizasyondandı.

Sipariş 15 bin dolarlık bir organizasyondandı.

Tamburella, Brisbane'deki La Costa restoranında baş şef olarak çalışıyordu. Restorana 15 bin Avustralya dolarını aşan değerde bir özel etkinlik rezervasyonu geldiğinde menüde jambonlu ve ananaslı pizzalar da yer alıyordu. İtalyan şef bu pizzaları hazırlamayı reddederek, yönetimin talimatları kendi kültürüne hakaret içeriyorsa bunlara uymak zorunda olmadığını savundu. Tamburella, ananasın pizzada kullanılmasını İtalyan köklerine yönelik bir saygısızlık olarak gördüğünü de açıkça dile getirdi.

Şef son dört yılda üçüncü kez reddetti.

Şef son dört yılda üçüncü kez reddetti.

Ananaslı pizza tartışması Tamburella için yeni değildi. Şef, son dört yıl içinde pizzaya ananas koymayı üçüncü kez reddediyordu ve daha önce işverenine, İtalyanlar için pizzaya ananas konulmamasının ne kadar önemli olduğunu araştırmasını da önermişti. Yönetim, işten çıkarılmasından yaklaşık iki hafta önce Tamburella ile bir toplantı yaptı ve bu görüşmede şefin davranışlarıyla ilgili çok sayıda şikâyet masaya geldi. Küfürlü konuşma, iletişim tarzı ve mutfakta giderek artan öfke ile gerginlik de bu şikâyetler arasındaydı. Tamburella, 20 Mayıs'ta işten çıkarıldı.

Restoran yönetimi farklı bir tablo çizdi.

Restoran yönetimi farklı bir tablo çizdi.

La Costa'nın genel müdürü Elliot Ingram, işten çıkarma kararının yalnızca bir pizza malzemesinden kaynaklanmadığını savunarak şu ifadeyi kullandı:

'Bu hikâye bir pizza malzemesinden çok daha fazlasını içeriyor.'

İşletme, şefe Avustralya'da kalıcı oturma imkânı sağlayabilecek nitelikli çalışan vizesi için yürüttüğü sponsorluğu da sonlandırdı. Tamburella ise sağ elini metal bir korkuluğa vurduktan sonra kırdığını ve işten çıkarılmasının bu sakatlıkla da bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Komisyon başvuruyu süre aşımından reddetti.

Komisyon başvuruyu süre aşımından reddetti.

Tamburella, haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle Avustralya Adil Çalışma Komisyonu'na başvurdu. Komisyon, salı günü yayımlanan kararında başvurunun yasal süre dolduktan sonra yapıldığını ve süre uzatımını haklı kılacak olağanüstü bir durum bulunmadığını belirtti. Kararda şefin ananası pizzada kullanmayı İtalyan kültürüne hakaret saydığı da kayda geçti, ancak dosyanın esasına girilmediği için işten çıkarmanın haklı olup olmadığına dair bir değerlendirme yapılmadı.

Yeni restoranın menüsünde ananaslı pizza yok.

Yeni restoranın menüsünde ananaslı pizza yok.

La Costa bu süreçte kapandı. Tamburella şimdi Brisbane'in West End semtindeki Don Gino restoranında baş şef olarak çalışıyor ve sosyal medya profilinde 'malzemeye saygı' vurgusuna yer veriyor. Don Gino'nun menüsünde ananaslı pizza bulunmuyor. Tartışmanın yaşandığı Queensland eyaleti ise Avustralya'nın ticari ananas üretiminin tamamını tek başına karşılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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