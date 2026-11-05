Pizzaya Ananas Koymayı 'Kültürüne Hakaret' Sayan İtalyan Şef İşinden Oldu
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Avustralya'nın Brisbane kentinde çalışan İtalyan şef Davide Tamburella, pizzaya ananas koymayı reddettiği bir siparişin ardından işinden oldu. Şef, jambonlu ve ananaslı pizza talebini İtalyan kültürüne yönelik bir hakaret olarak gördüğünü savundu. Tamburella'nın işten çıkarılmasının ardından başlattığı hukuk mücadelesi ise ülkenin çalışma komisyonuna kadar taşındı.
Sipariş 15 bin dolarlık bir organizasyondandı.
Şef son dört yılda üçüncü kez reddetti.
Restoran yönetimi farklı bir tablo çizdi.
Komisyon başvuruyu süre aşımından reddetti.
Yeni restoranın menüsünde ananaslı pizza yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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