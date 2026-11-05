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Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Kindarsın?

Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Kindarsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
05.11.2026 - 17:09
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Herkesin kendisine yapılan bir haksızlığı unutma süresi farklıdır. Kimimiz birkaç dakika içinde hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ederken kimimiz yıllar geçse bile en ufak detayı bile hatırlayabilir. Peki sen sana yapılanları gerçekten unutabiliyor musun, yoksa sadece zamanı gelene kadar sessizce bekleyenlerden misin? Günlük hayatta sergilediğin davranışları seç ve ne kadar kindar olduğunu birlikte keşfedelim!

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Kin Tutmak Sana Göre Değil!

Senin için hayat, geçmişte yaşanan olumsuzluklara takılıp kalmak için fazla kısa. Elbette sen de kırılıyor, üzülüyor ve zaman zaman öfkeleniyorsun. Ancak bütün bunların hayatını yönetmesine izin vermemeye çalışıyorsun. Birisi sana haksızlık yaptığında ilk etapta tepki gösterebilirsin ama olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra kendi yoluna bakmayı tercih edersin. İnsanların hatalarından ders çıkarması gerektiğine inanıyorsun. Herkesin hata yapabileceğini düşünüyorsun ancak bu, herkese sınırsız şans verdiğin anlamına gelmiyor. Senin en güçlü yanın, geçmişte yaşadığın kötü deneyimlerin geleceğini belirlemesine izin vermemen. Affetmenin bazen karşındaki insan için değil, kendi huzurun için gerekli olduğunu biliyorsun. Yine de sınırlarını korumayı ihmal etmiyorsun.

İçten İçe Kin Tutanlardansın!

Dışarıdan bakıldığında oldukça sakin, anlayışlı ve affedici bir insan gibi görünebilirsin. İnsanlarla tartışmayı uzatmayı sevmez, çoğu zaman sorunları büyütmeden kapatmayı tercih edersin. Ancak işin bir de görünmeyen tarafı var: İçinde tuttuğun kırgınlıklar! Seni üzen bir insanla karşılaştığında gülümseyebilir, sohbet edebilir ve hatta hiçbir sorun yokmuş gibi davranabilirsin. Fakat zihninin bir köşesinde yaşananları hala hatırlarsın. Bazen kendine bile itiraf etmek istemediğin bir kırgınlık taşırsın. Aslında senin için en zor şey, yaşadığın olayları geride bırakmak. Birinin seni gerçekten incittiğini kabul etmek yerine konuyu kapatmayı seçebilirsin. Fakat bastırdığın duygular zaman zaman yeniden ortaya çıkar. Senin biraz daha kendine odaklanmaya ve geçmişin yükünü hafifletmeye ihtiyacın var.

Kontrollü Kindarsın!

Sen kolay kolay kimseye kötülük yapmazsın ama sana yapılanları da öyle hemen unutmazsın. İnsanlara ikinci bir şans verme konusunda zaman zaman esnek olsan da üçüncü şans için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Çünkü senin gözünde bazı hatalar bir kez yapıldığında bile çok şey değiştirir. Birisi seni kırdığında önce kendini geri çekersin. Olayın üzerinden zaman geçmesini beklersin ama bu, yaşananları unuttuğun anlamına gelmez. Sadece duygularını kontrol etmeyi tercih edersin. Karşındaki insanın davranışlarını gözlemler, gerçekten pişman olup olmadığını anlamaya çalışırsın. Senin kindarlığın daha çok mesafe koymak ve insanlara eski yakınlığını göstermemek şeklinde ortaya çıkıyor. İntikam almak için özel bir çaba harcamazsın ama sana yapılanların da unutulup gitmesine izin vermezsin.

Sen Tam Bir Kin Hafızasısın!

Sen Tam Bir Kin Hafızasısın!

Senin hafızan özellikle sana yapılan haksızlıklar konusunda oldukça güçlü! Kimin ne söylediğini, hangi olayda nasıl davrandığını ve seni hangi noktada kırdığını kolay kolay unutmuyorsun. Üstelik aradan aylar, hatta yıllar geçse bile bazı olayları dün yaşanmış gibi hatırlayabiliyorsun. Senin için güven ve saygı oldukça önemli. Bir insan bu sınırları aştığında onunla eskisi gibi olman neredeyse imkânsız. Bazen affettiğini söylesen bile içinde o olayın izlerini taşımaya devam ediyorsun. Hatta zaman zaman geçmişte yaşananları düşünerek kendini yeniden üzebiliyorsun. En belirgin özelliğin, sana yapılanların karşılıksız kalmasını istememen. Her zaman intikam peşinde koşmasan da karşındaki insanın yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşmesini istiyorsun. Biraz kinci olabilirsin ama aslında senin için mesele sadece öfke değil, hak ettiğin değeri görememiş olmak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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