Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Kindarsın?
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Herkesin kendisine yapılan bir haksızlığı unutma süresi farklıdır. Kimimiz birkaç dakika içinde hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ederken kimimiz yıllar geçse bile en ufak detayı bile hatırlayabilir. Peki sen sana yapılanları gerçekten unutabiliyor musun, yoksa sadece zamanı gelene kadar sessizce bekleyenlerden misin? Günlük hayatta sergilediğin davranışları seç ve ne kadar kindar olduğunu birlikte keşfedelim!
Seç bakalım!
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Kin Tutmak Sana Göre Değil!
İçten İçe Kin Tutanlardansın!
Kontrollü Kindarsın!
Sen Tam Bir Kin Hafızasısın!
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