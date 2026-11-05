Bu Davranışlardan Yaptıklarına Göre Ne Kadar Kindarsın?

Sen kolay kolay kimseye kötülük yapmazsın ama sana yapılanları da öyle hemen unutmazsın. İnsanlara ikinci bir şans verme konusunda zaman zaman esnek olsan da üçüncü şans için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Çünkü senin gözünde bazı hatalar bir kez yapıldığında bile çok şey değiştirir. Birisi seni kırdığında önce kendini geri çekersin. Olayın üzerinden zaman geçmesini beklersin ama bu, yaşananları unuttuğun anlamına gelmez. Sadece duygularını kontrol etmeyi tercih edersin. Karşındaki insanın davranışlarını gözlemler, gerçekten pişman olup olmadığını anlamaya çalışırsın. Senin kindarlığın daha çok mesafe koymak ve insanlara eski yakınlığını göstermemek şeklinde ortaya çıkıyor. İntikam almak için özel bir çaba harcamazsın ama sana yapılanların da unutulup gitmesine izin vermezsin.