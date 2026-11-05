Genç Sanatçı Ege Özel’den İlk Single’ı “Tüketme”: “Sadece Dünyayı Değil, Birbirimizi de Tüketiyoruz!”

Müzik dünyasına ilk single’ı “Tüketme” ile adım atan genç sanatçı Ege Özel, alışılmışın dışında bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Kendi kuşağının müzik dünyasında sıklıkla işlediği temalardan farklı bir yol seçen Özel, ilk şarkısında tüketim kültürünü, çevresel duyarlılığı ve insan ilişkilerindeki yozlaşmayı ele alarak önemli bir toplumsal meseleye parmak basıyor.

Günümüzde pek çok genç müzisyen aşk, ayrılık ve bireysel duygular etrafında şekillenen şarkılarla dinleyici karşısına çıkarken, İzmirli genç sanatçı Ege Özel, müzik kariyerinin ilk adımında toplumsal farkındalık yaratmayı tercih ediyor.

Güzel sanatlar ve moda tasarımı geçmişini müzikle buluşturan Özel, ilk single’ı “Tüketme” ile yalnızca bir şarkı sunmakla kalmıyor; modern dünyanın en büyük sorunlarından biri olan tüketim çılgınlığına karşı sanatsal bir duruş sergiliyor.

Doğanın, eşyaların ve kaynakların hızla tüketildiği bir çağda, insanların birbirlerine duydukları sevgiyi, sabrı ve değeri de tüketmeye başladıklarına dikkat çeken genç sanatçı, ilk müzik çalışmasında sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkarıyor.

Üstelik bu mesajı yalnızca şarkı sözleriyle değil, klibinin görsel dünyasıyla da destekliyor. Sandıklardan çıkarılan eski kumaşlar, yeniden değerlendirilen materyaller ve geçmişin izlerini taşıyan tasarımlar, “Tüketme”nin sürdürülebilirlik ve yeniden üretim anlayışını somutlaştırıyor.

Henüz ilk single’ında böylesine güçlü ve düşündürücü bir konuyu ele alan Ege Özel, genç bir sanatçı olarak müziğin yalnızca eğlendirmek için değil, toplumsal farkındalık yaratmak için de güçlü bir araç olabileceğini hatırlatıyor.

Peki, genç sanatçıyı müzik yolculuğuna böylesine anlamlı bir şarkıyla başlamaya iten neydi? “Tüketme”nin arkasında hangi hikâye yatıyor ve Ege Özel kendi kuşağına nasıl bir mesaj vermek istiyor?

Ege Özel ile ilk single’ı “Tüketme”yi, sanat yolculuğunu, tüketim çağında insan olmayı ve müzik aracılığıyla yaratmak istediği değişimi konuştuk.