Elektronik Ritimler Üzerinden Seyahate Çıkacağınız 12 Ben Böhmer Parçası
Elektronik Ritimler Üzerinden Seyahate Çıkacağınız 12 Ben Böhmer Parçası
Alman prodüktör ve DJ Ben Böhmer, melankolik melodilerle harmanlanmış derin elektronik ritimleriyle adeta bir müzik yolculuğu sunuyor. Eğer siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak ve hayal gücünüzü serbest bırakmak istiyorsanız bu listeye mutlaka göz atın!
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1. Breathing
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2. Beyond Beliefs
3. After Earth
4. Cappadocia
5. Weightless
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6. In Memoriam
7. Father Ocean
8. Vale
9. Little Lights
10. Run Away
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11. Purple Line
12. Beautiful
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