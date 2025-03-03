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Elektronik Ritimler Üzerinden Seyahate Çıkacağınız 12 Ben Böhmer Parçası

etiket Elektronik Ritimler Üzerinden Seyahate Çıkacağınız 12 Ben Böhmer Parçası

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 23:29

Alman prodüktör ve DJ Ben Böhmer, melankolik melodilerle harmanlanmış derin elektronik ritimleriyle adeta bir müzik yolculuğu sunuyor. Eğer siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak ve hayal gücünüzü serbest bırakmak istiyorsanız bu listeye mutlaka göz atın!

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1. Breathing

2. Beyond Beliefs

3. After Earth

4. Cappadocia

5. Weightless

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6. In Memoriam

7. Father Ocean

8. Vale

9. Little Lights

10. Run Away

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11. Purple Line

12. Beautiful

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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