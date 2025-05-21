Elçin Sangu Kimdir? Elçin Sangu Kaç Yaşında, Nereli? Elçin Sangu Evli mi?

Magazin dünyasından uzak durmayı tercih etse de, Elçin Sangu’nun uzun yıllardır birlikte olduğu bir isim var: reklamcı Yunus Özdiken. Çiftin ilişkisi 2011 yılından bu yana devam ediyor ve Sangu, ilişkisini ve göz önünde olmadan yaşamayı tercih ediyor.

Elçin Sangu, 2019 yılında katıldığı bir etkinlikte, 'Yunus'la gönül bağı ile evliyiz. Şu anda ileriye dönük bir plan yok. Zaman gelince evlilik olur ama şu an değil' şeklinde evlilik hakkında konuşmuştu.