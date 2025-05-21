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Elçin Sangu Kimdir? Elçin Sangu Kaç Yaşında, Nereli? Elçin Sangu Evli mi?

Elçin Sangu Kimdir? Elçin Sangu Kaç Yaşında, Nereli? Elçin Sangu Evli mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.05.2025 - 16:36

Kızıl saçları, asil duruşu ve doğal oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzü… Elçin Sangu, hem televizyon dünyasında hem de sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken bir yıldız. “Kiralık Aşk” ile milyonların kalbine giren Sangu, güzelliği kadar duruşuyla da adından söz ettiriyor.

Gelin güzel isim hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!

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Elçin Sangu Kimdir?

Elçin Sangu Kimdir?

Türk televizyonlarının en dikkat çeken yüzlerinden biri olan Elçin Sangu, oyunculuğu kadar güzelliği ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle “Kiralık Aşk” dizisindeki Defne rolüyle bir anda yıldızlaşan Sangu, hem yeteneği hem de ekran karizmasıyla Türkiye'nin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi.

Elçin Sangu Kaç Yaşında?

Elçin Sangu Kaç Yaşında?

13 Ağustos 1985 doğumlu olan Elçin Sangu, 2025 itibariyle 39 yaşında.

Elçin Sangu Nereli?

Elçin Sangu Nereli?

Güzelliğini ve zarafetini Ege’den alan Elçin Sangu, İzmir doğumlu.

Elçin Sangu Kariyer Başlangıcı

Elçin Sangu Kariyer Başlangıcı

Aslen opera eğitimi almış bir sanatçı olan Sangu, Mersin Üniversitesi Opera Bölümü'nden mezun oldu. Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde televizyon kariyerine adım attı. Fakat asıl patlamayı, 2015 yılında “Kiralık Aşk” dizisiyle yaptı.

Elçin Sangu Özel Hayatı

Elçin Sangu Özel Hayatı

Magazin dünyasından uzak durmayı tercih etse de, Elçin Sangu’nun uzun yıllardır birlikte olduğu bir isim var: reklamcı Yunus Özdiken. Çiftin ilişkisi 2011 yılından bu yana devam ediyor ve Sangu, ilişkisini ve göz önünde olmadan yaşamayı tercih ediyor.

Elçin Sangu, 2019 yılında katıldığı bir etkinlikte, 'Yunus'la gönül bağı ile evliyiz. Şu anda ileriye dönük bir plan yok. Zaman gelince evlilik olur ama şu an değil' şeklinde evlilik hakkında konuşmuştu.

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Elçin Sangu’nun Öne Çıkan Açıklamaları

Elçin Sangu’nun Öne Çıkan Açıklamaları

Elçin Sangu, sektördeki tekelleşme ve menajerlik sistemine dair eleştirilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Sangu, sektöre yeni adım atan oyunculara dayatılan anlaşmaları 'kölelik sözleşmesi' olarak tanımlamıştı.

Sangu'nun sektördeki tekelleşme eleştirileri, gazeteci Birsen Altuntaş ile aralarında bir tartışmaya yol açtı. Altuntaş'ın, oyuncuların sektörü kurtarmaya çalışmasını 'gereksiz rol çalma çabası' olarak nitelendirmesine karşılık Sangu ateş püskürmüştü. 

Hakkında çıkan 'Hayatım için savaşıyorum' başlıklı sağlık haberlerine Elçin Sangu, sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Bu tür asılsız haberlerin ailesini panik içinde bıraktığını belirterek, 'Bıktık bunlardan. Tüm sülalem aradı panik içinde. Ahlaksızlığın lüzumu yok, dolandırıcılığın sınırı yok, pes.' ifadelerini kullandı.

Elçin Sangu Yer Aldığı Diziler

Elçin Sangu Yer Aldığı Diziler

  • Çöp Adam (2022–2023) – Peri Yıldırım Sonad

  • Yalancılar ve Mumları (2021) – Ceyda Yıldırım

  • İyi Günde Kötü Günde (2020) – Leyla Ertekin

  • Çarpışma (2018–2019) – Zeynep Tunç

  • Yaşamayanlar (2018) – Mia

  • Kiralık Aşk (2015–2017) – Defne Topal

  • Sevdam Alabora (2015) – Zeynep

  • Kurt Seyit ve Şura (2014) – Güzide

  • Bir Aşk Hikâyesi (2013–2014) – Eda

  • Aşk Kaç Beden Giyer? (2012–2013) – Nehir

  • Sen de Gitme (2012) – Burcu Yıldıran

  • Öyle Bir Geçer Zaman ki (2011) – Jale

Elçin Sangu Yer Aldığı Filmler

Elçin Sangu Yer Aldığı Filmler

  • 9 Kere Leyla (2020) – Nergis

  • Mutluluk Zamanı (2017) – Ada

Elçin Sangu Güncel Projeleri

Elçin Sangu Güncel Projeleri

Son olarak “Çöp Adam” dizisinde Tamer’le karmaşık bir aşk yaşayan Peri karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu, bir dijital platformda yayınlanan “Elçin Sangu ile 101” adlı programın sunuculuğunu yapıyor. Programda astroloji, yapay zeka ve dijital flört gibi güncel konular ele alınıyor. 

Ayrıca “Prens” dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Yeni bir dizi projesi üzerinde çalıştığı da biliniyor, ancak detaylar henüz açıklanmadı.

Elçin Sangu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

Elçin Sangu'nun Ödülleri ve Adaylıkları

2015

  • - Cypaparazzi Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Oyuncu (Kazandı)

  • - Altın Kelebek Ödülleri – En Yakışan Çift (Defne-Ömer) (Kazandı)

  • - İTÜ Sosyal Medya Ödülleri – En Sosyal Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • - Kristal Fare Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Aday gösterildi)

2016

  • 14. YTÜ Yılın Yıldızları – En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)

  • Yeditepe Üniversitesi 4. Dilek Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • - Makinistanbul Ödülleri – En İyi Dizi Çifti (Defne-Ömer) (Kazandı)

  • Ege Üniversitesi 5. Medya Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)

  • - Mersin Altın Palmiye Ödülleri – Yılın Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)

  • Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • YBU 1. Medya Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)

  • - GSÜ EN Ödülleri – En İyi Dizi/Sinema Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • İstanbul Aydın Üniversitesi – Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu (Kazandı)

  • MGD 22. Altın Objektif Ödülleri – En İyi Romantik & Komedi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • Televizyondizisi.com – 2016’nın En İyi Kadın Oyuncusu (Kazandı)

  • - Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu / En İyi Dizi Çifti (Kazandı)

  • - İMK Sosyal Medya Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Kazandı)

  • - Elele Avon Kadın Ödülleri – Yılın Oyuncusu (Aday gösterildi)

  • - İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu (Aday gösterildi)

  • - Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Aday gösterildi)

  • - KTÜ Medya Ödülleri – En Beğenilen Kadın Oyuncu (Aday gösterildi)

2018

  • 11. GSÜ EN Ödülleri – En İyi Kadın Dizi/Sinema Oyuncusu (Çarpışma) (Kazandı)

2019

  • - Türkiye Çocuk Ödülleri – En İyi Kadın Dizi Oyuncusu (Kazandı)
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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