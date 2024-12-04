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El Sıkışmışlardı! Dursun Özbek Acun Ilıcalı İçin "Benim Muhatabım Değil" Dedi

El Sıkışmışlardı! Dursun Özbek Acun Ilıcalı İçin "Benim Muhatabım Değil" Dedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 12:08

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, yeşil sahaları da aşmış durumda. İki kulübün yöneticileri, birbirlerine karşı sert açıklamalarda bulundu. Son olarak sarı-kırmızlı takımda Başkan Dursun Özbek, sarı-lacivertli ekipte Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya dair konuştu. Özbek, 'Acun Ilıcalı benim muhatabım değil, olması da mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, A Spor ekranlarında canlı yayına çıktı.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, A Spor ekranlarında canlı yayına çıktı.

Özbek, gündemi değerlendirirken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Eyüpspor maçına dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Özbek, gündemi değerlendirirken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Eyüpspor maçına dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Cimbom'un 75 yaşındaki lideri, "Acun Ilıcalı benim muhatabım değil. Olması da mümkün değil. Bahis konusunda çığırtkanlık yaparken yasal olarak RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi.

Cimbom'un 75 yaşındaki lideri, "Acun Ilıcalı benim muhatabım değil. Olması da mümkün değil. Bahis konusunda çığırtkanlık yaparken yasal olarak RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi.

İnsan durup dururken "Galatasaray tek başına olmak istiyor" demek ne demek? Biz öyle bir şey mi dedik? Türkiye'nin en büyük futbol kulübü Galatasaray. Bundan dolayı öyle hissettikleri için bunları söylüyorlar" dedi.

İnsan durup dururken "Galatasaray tek başına olmak istiyor" demek ne demek? Biz öyle bir şey mi dedik? Türkiye'nin en büyük futbol kulübü Galatasaray. Bundan dolayı öyle hissettikleri için bunları söylüyorlar" dedi.

İkili, yayın öncesinde gerçekleşen bir etkinlikte selamlaşıp, el sıkışmıştı.

İkili, yayın öncesinde gerçekleşen bir etkinlikte selamlaşıp, el sıkışmıştı.
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Özbek'in A Spor'daki açıklaması 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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