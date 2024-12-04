El Sıkışmışlardı! Dursun Özbek Acun Ilıcalı İçin "Benim Muhatabım Değil" Dedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, yeşil sahaları da aşmış durumda. İki kulübün yöneticileri, birbirlerine karşı sert açıklamalarda bulundu. Son olarak sarı-kırmızlı takımda Başkan Dursun Özbek, sarı-lacivertli ekipte Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya dair konuştu. Özbek, 'Acun Ilıcalı benim muhatabım değil, olması da mümkün değil.' ifadelerini kullandı.