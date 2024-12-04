Bu Nasıl İş? Sahadaki Gönüllü Görevlilerle İnatlaşan Bayern Münihli Michael Olise

Bir futbol maçı, sadece oyuncuların ve teknik ekiplerin mücadelesiyle değil, aynı zamanda sahada görev yapan yüzlerce insanın katkısıyla şekillenir. Bu arka plandaki gönüllü kahramanlar, maçın düzenini sağlamak, güvenliği temin etmek ve atmosferi oluşturmak için büyük bir emek harcar. Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşılaşmasında yaşanan bir olay da futbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını, her aşamasının emek ve koordinasyonla gerçekleştiğini hatırlattı.