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Bu Nasıl İş? Sahadaki Gönüllü Görevlilerle İnatlaşan Bayern Münihli Michael Olise

Bu Nasıl İş? Sahadaki Gönüllü Görevlilerle İnatlaşan Bayern Münihli Michael Olise

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
04.12.2024 - 11:07

Bir futbol maçı, sadece oyuncuların ve teknik ekiplerin mücadelesiyle değil, aynı zamanda sahada görev yapan yüzlerce insanın katkısıyla şekillenir. Bu arka plandaki gönüllü kahramanlar, maçın düzenini sağlamak, güvenliği temin etmek ve atmosferi oluşturmak için büyük bir emek harcar. Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşılaşmasında yaşanan bir olay da futbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını, her aşamasının emek ve koordinasyonla gerçekleştiğini hatırlattı.

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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında lider Bayern Münih'i konuk etti.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında lider Bayern Münih'i konuk etti.

Dev maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçerken skora denge getiren golü, 85'te Musiala kaydetti.

Dev maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi, 27. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile öne geçerken skora denge getiren golü, 85'te Musiala kaydetti.

Maçın sonların doğru, Bayern Münih'in 22 yaşındaki Fransız futbolcusu Michael Olise kenarda ısınmaya başladı.

Maçın sonların doğru, Bayern Münih'in 22 yaşındaki Fransız futbolcusu Michael Olise kenarda ısınmaya başladı.

Ancak Olise’nin hareketleri, sahada gönüllü olarak yer alan görevlilerden birinin dikkatini çekti.

Ancak Olise’nin hareketleri, sahada gönüllü olarak yer alan görevlilerden birinin dikkatini çekti.

Kırmızı-beyazlı ekibin oyuncusu, ısınırken yere serili olan reklamları kenara çekerek kendine ve takım arkadaşlarına daha fazla yer açmaya çalışıyordu.

Kırmızı-beyazlı ekibin oyuncusu, ısınırken yere serili olan reklamları kenara çekerek kendine ve takım arkadaşlarına daha fazla yer açmaya çalışıyordu.
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Görevli, yaşananlara hemen müdahale etti, düzeni tekrar sağladı. Olise ise bir süre sonra yeniden reklamları bozarak bu durumu tekrarladı.

Görevli, yaşananlara hemen müdahale etti, düzeni tekrar sağladı. Olise ise bir süre sonra yeniden reklamları bozarak bu durumu tekrarladı.

İşte o anlar 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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