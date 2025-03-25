Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: "Cezaevinden Sizi İzleyeceğim"

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Silivri'den paylaştığı mektupta şu sözlere yer vermişti:

'Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.'