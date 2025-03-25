Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: "Cezaevinden Sizi İzleyeceğim"
Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: "Cezaevinden Sizi İzleyeceğim"
Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün cezaevinden bir mektup paylaşan Ekrem İmamoğlu, bugün yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu 'Cezaevindeki odamda sizi seyredeceğim' dedi. Detaylar içeriğimizde 👇
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23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla mesajlarını iletmeye devam ediyor.
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Ekrem İmamoğlu bugün paylaştığı son paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:
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