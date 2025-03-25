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Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: "Cezaevinden Sizi İzleyeceğim"

Ekrem İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: "Cezaevinden Sizi İzleyeceğim"

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.03.2025 - 15:32

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla mesajlarını paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün cezaevinden bir mektup paylaşan Ekrem İmamoğlu, bugün yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu 'Cezaevindeki odamda sizi seyredeceğim' dedi. Detaylar içeriğimizde 👇

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23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla mesajlarını iletmeye devam ediyor.

23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla mesajlarını iletmeye devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Silivri'den paylaştığı mektupta şu sözlere yer vermişti:

'Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.'

Detayları burada anlatmıştık 👇

Ekrem İmamoğlu bugün paylaştığı son paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

Ekrem İmamoğlu bugün paylaştığı son paylaşımında ise şu sözlere yer verdi:

'Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim.

20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun.'

İmamoğlu, paylaşımında Saraçhane eyleminde çekilen bir videoyu da paylaştı

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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