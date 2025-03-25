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Edebiyatçılardan Ortak Bildiri: "Bu Antidemokratik Uygulamaya Sessiz Kalmayacağız"

Edebiyatçılardan Ortak Bildiri: "Bu Antidemokratik Uygulamaya Sessiz Kalmayacağız"

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.03.2025 - 13:40

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt çapında eylemler sürüyor. Geçtiğimiz gün 400'e yakın ünlü isim ortak bir bildiri yayınlayıp tutuklanmaya tepki göstermişti. Bugün ise Türkiye'nin önde gelen edebiyatçıları ortak bildirilerini yayınlayarak eylemcilere destek verdikilerini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimler tek tek tepkisini göstermeye başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimler tek tek tepkisini göstermeye başlamıştı.

Tutuklanmanın ardından ilk tepki gösteren isimler arasında Fazıl Say, Seren Serengil, Mustafa Sandal, Aslı Kızmaz, Özgür Turhan ve Anıl Altan gibi isimler bulunuyordu.

Sanatçılar daha sonra 400 kişilik bir bildiri yayınlayarak "Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız" dediler.

Sanatçılar daha sonra 400 kişilik bir bildiri yayınlayarak "Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız" dediler.

O listedeki isimleri bir kısmı şöyle 👇

O listedeki isimleri bir kısmı şöyle 👇

Sanatçıların ardından ünlü edebiyatçılar da ortak bir bildiriyle tepkisini gösterdi.

Sanatçıların ardından ünlü edebiyatçılar da ortak bir bildiriyle tepkisini gösterdi.

O bildiride şu ifadeler yer alıyor: 

'İktidar İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin de gelecekteki seçimine, güdümündeki yargı eliyle darbe vurmuştur.

Bugün sokaklardan yükselen ses; süregelen adaletsizliklere, sistemli hukuksuzluklara karşı, halkımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu meşru bir itirazdır. 

Türkiye'nin edebiyatçıları olarak bu antidemokratik uygulamalara sessiz kalmayacağız.

Biz de sokaktayız, biz de bu adaletsizliğe 'hayır' diyoruz'

Aralarında Murathan Mungan, Birhan Keskin, Şebnem İşigüzel, İnci Aral, Başar Başarır gibi isimlerin olduğu bildiri bu şekilde.

Aralarında Murathan Mungan, Birhan Keskin, Şebnem İşigüzel, İnci Aral, Başar Başarır gibi isimlerin olduğu bildiri bu şekilde.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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