Edebiyatçılardan Ortak Bildiri: "Bu Antidemokratik Uygulamaya Sessiz Kalmayacağız"
Edebiyatçılardan Ortak Bildiri: "Bu Antidemokratik Uygulamaya Sessiz Kalmayacağız"
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt çapında eylemler sürüyor. Geçtiğimiz gün 400'e yakın ünlü isim ortak bir bildiri yayınlayıp tutuklanmaya tepki göstermişti. Bugün ise Türkiye'nin önde gelen edebiyatçıları ortak bildirilerini yayınlayarak eylemcilere destek verdikilerini açıkladı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlü isimler tek tek tepkisini göstermeye başlamıştı.
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Sanatçılar daha sonra 400 kişilik bir bildiri yayınlayarak "Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız" dediler.
O listedeki isimleri bir kısmı şöyle 👇
Sanatçıların ardından ünlü edebiyatçılar da ortak bir bildiriyle tepkisini gösterdi.
Aralarında Murathan Mungan, Birhan Keskin, Şebnem İşigüzel, İnci Aral, Başar Başarır gibi isimlerin olduğu bildiri bu şekilde.
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