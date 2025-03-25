Edebiyatçılardan Ortak Bildiri: "Bu Antidemokratik Uygulamaya Sessiz Kalmayacağız"

O bildiride şu ifadeler yer alıyor:

'İktidar İstanbul'un iradesine, Türkiye'nin de gelecekteki seçimine, güdümündeki yargı eliyle darbe vurmuştur.

Bugün sokaklardan yükselen ses; süregelen adaletsizliklere, sistemli hukuksuzluklara karşı, halkımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu meşru bir itirazdır.

Türkiye'nin edebiyatçıları olarak bu antidemokratik uygulamalara sessiz kalmayacağız.

Biz de sokaktayız, biz de bu adaletsizliğe 'hayır' diyoruz'