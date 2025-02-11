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Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li Belediyelere Yapılan Şafak Operasyonuna Sert Tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li Belediyelere Yapılan Şafak Operasyonuna Sert Tepki

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2025 - 11:11

İstanbul'da 9 CHP'li ilçe belediyesine yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturma ve yapılan operasyonu sert sözlerle kınadı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 7 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Ekrem İmamoğlu soruşturmaya tepki olarak sosyal medya hesabından şunları paylaştı.

Ekrem İmamoğlu soruşturmaya tepki olarak sosyal medya hesabından şunları paylaştı.

İstanbul’daki bazı CHP ilçe belediyelerimize bu sabah yine şafak operasyonu düzenlendi. 2 belediye başkan yardımcımız ve 7 ilçe meclis üyemiz gözaltına alındı. Seçimlere kadar rutin işlerini yapan, normal hayatlarına devam eden bu insanlar, seçimlerden sonra her nedense aniden ‘terörist’ ilan ediliyor.

Tıpkı 65 yaşında ‘terörist’ ilan edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer gibi.

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den 12 ilçe belediyesi kazanan, İstanbul’da 26 ilçe belediye başkanlığı kazanan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde rakibine 1 milyon oy fark atan partimizin başarısını sindireceksiniz. Öyle ya da böyle sindireceksiniz. Siyasal depresyonlarınıza, yargıyı alet ederek, çeşitli kılıflara sarılan siyasi operasyonlarınızla bu milletin gözünü boyamanıza dün de izin vermedik bugün de vermeyeceğiz.

İktidar koltuğu da, Cumhurbaşkanlığı makamı da kimseye babasından miras değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Sadece milletin malı. Kendisini millet iradesinin üzerinde gören, kendisini milletin efendisi zanneden 1 kişinin kaprislerine memleketi alet etmenin faturasını ödüyoruz.

Hayat pahalılığı ile ödüyoruz

Geçim sıkıntısıyla ödüyoruz

Sosyal çürümeyle ödüyoruz.

Siyasal çürümeyle ödüyoruz

İşte bu çürümüş düzenin çürük elmalarını temizlemek, Türkiye’mizi hak ettiği demokrasi ve refaha ulaştırmak için yola çıktık, erken seçim istiyoruz. O sandık erkenden gelecek. Sandık millet isteyince gelir, siz isteyince değil.

Sandık gelecek. 1 kişi gidecek, her şey değişecek!

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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