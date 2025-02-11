Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li Belediyelere Yapılan Şafak Operasyonuna Sert Tepki
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li Belediyelere Yapılan Şafak Operasyonuna Sert Tepki
İstanbul'da 9 CHP'li ilçe belediyesine yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturma ve yapılan operasyonu sert sözlerle kınadı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.
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Ekrem İmamoğlu soruşturmaya tepki olarak sosyal medya hesabından şunları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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