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CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon: Birçok Kişi İçin Gözaltı Kararı

CHP’li Belediyelere Yeni Operasyon: Birçok Kişi İçin Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.02.2025 - 08:08 Son Güncelleme: 11.02.2025 - 08:20

İstanbul'da 9 belediyenin başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerine terör soruşturması başlatıldı. Aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelere yeni bir operasyon yapıldığını duyurdu.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 10 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

'Kent uzlaşısı' operasyonlarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcıları ile diğer belediyelerde görevli 10 belediye meclis üyesi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Sözcü’de yer alan habere göre; İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Sözcü’de yer alan habere göre; İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y,

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G.,

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K,

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G.,

Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A,

Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö.,

Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A.,

Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G.,

Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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