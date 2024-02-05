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Ekonomistler TÜİK Enflasyonunu Değerlendirdi: Enflasyona Yorumlar Nasıl Oldu?

Ekonomistler TÜİK Enflasyonunu Değerlendirdi: Enflasyona Yorumlar Nasıl Oldu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 10:29 Son Güncelleme: 05.02.2024 - 10:45

TÜİK verileri geçmiş yıllarda olduğu gibi bir süredir yeniden tartışmaların odağında kalırken, Ocak 2024 enflasyonu beklentilerin üzerinde olsa da fark sınırlı kaldı. TÜFE verisine ekonomistlerin ve uzmanların yorumu ne oldu?

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Enflasyonda yıl ortasında dek sürmesi beklenene yükseliş trendinde hızlanma TÜİK tarafından da açıklandı. Ocak 2024 enflasyon verisi piyasalarda beklenenin bir miktar üzerinde geldi.

Enflasyonda yıl ortasında dek sürmesi beklenene yükseliş trendinde hızlanma TÜİK tarafından da açıklandı. Ocak 2024 enflasyon verisi piyasalarda beklenenin bir miktar üzerinde geldi.

TÜİK enflasyon verisi detayları burada.

Sosyal medyada da verileri uzmanlar ve kullanıcılar yorumladı.

Sosyal medyada da verileri uzmanlar ve kullanıcılar yorumladı.
twitter.com

Enflasyonla mücadele sorgulanırken,

Enflasyonla mücadele sorgulanırken,
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Karşılaştırmalar yapıldı.

Karşılaştırmalar yapıldı.
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TÜİK, İTO ve ENAG enflasyon verilerine bir de bizim gözümüzden bakmak isterseniz. Burada.

TÜİK, İTO ve ENAG enflasyon verilerine bir de bizim gözümüzden bakmak isterseniz. Burada.
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Detaylar incelendiğinde alışveriş isteği geri geliyordu.

Detaylar incelendiğinde alışveriş isteği geri geliyordu.
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İç talebin yavaşlaması dedikleri bu muydu?

İç talebin yavaşlaması dedikleri bu muydu?
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Herkesin enflasyonu hissettiği kadardı.

Herkesin enflasyonu hissettiği kadardı.
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Beklentiler görüldü.

Beklentiler görüldü.
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Suçlular bulundu.

Suçlular bulundu.
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Edebi yaklaşımlar da görülürken,

Edebi yaklaşımlar da görülürken,
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Merkez Bankası'nın yeni yönetimini zorlu bir yol bekliyordu.

Merkez Bankası'nın yeni yönetimini zorlu bir yol bekliyordu.
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Yıllık hesaplamalar ortadaydı.

Yıllık hesaplamalar ortadaydı.
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🤐

🤐
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Komik olmayan durumlar da vardı.

Komik olmayan durumlar da vardı.
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Maaşlardaki erime ise hız kaybetmedi.

Maaşlardaki erime ise hız kaybetmedi.
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Döngünün içine kalmıştık.

Döngünün içine kalmıştık.
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Bakan Mehmet Şimşek'in yorumunda yükselişe "geçici" denildi.

Bakan Mehmet Şimşek'in yorumunda yükselişe "geçici" denildi.
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Sizce hangisi?

Sizce hangisi?
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