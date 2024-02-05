Ekonomistler TÜİK Enflasyonunu Değerlendirdi: Enflasyona Yorumlar Nasıl Oldu?
Ekonomistler TÜİK Enflasyonunu Değerlendirdi: Enflasyona Yorumlar Nasıl Oldu?
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Enflasyonda yıl ortasında dek sürmesi beklenene yükseliş trendinde hızlanma TÜİK tarafından da açıklandı. Ocak 2024 enflasyon verisi piyasalarda beklenenin bir miktar üzerinde geldi.
Sosyal medyada da verileri uzmanlar ve kullanıcılar yorumladı.
Enflasyonla mücadele sorgulanırken,
Karşılaştırmalar yapıldı.
TÜİK, İTO ve ENAG enflasyon verilerine bir de bizim gözümüzden bakmak isterseniz. Burada.
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Detaylar incelendiğinde alışveriş isteği geri geliyordu.
İç talebin yavaşlaması dedikleri bu muydu?
Herkesin enflasyonu hissettiği kadardı.
Beklentiler görüldü.
Suçlular bulundu.
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Edebi yaklaşımlar da görülürken,
Merkez Bankası'nın yeni yönetimini zorlu bir yol bekliyordu.
Yıllık hesaplamalar ortadaydı.
🤐
Komik olmayan durumlar da vardı.
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Maaşlardaki erime ise hız kaybetmedi.
Döngünün içine kalmıştık.
Bakan Mehmet Şimşek'in yorumunda yükselişe "geçici" denildi.
Sizce hangisi?
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