Ekonomik Tarih Bilgin Ne Seviyede?
Paranın icadından sanayi devrimine, büyük ekonomik krizlerden dünyanın en zengin imparatorluklarına kadar ekonomi tarihi; insanlığın yükselişini, düşüşünü ve hatta bugün yaşadığımız dünyayı anlamanın anahtarlarından biri. Peki sen, tarihte ekonomiyi değiştiren olaylara ne kadar hâkimsin?
Belki borsa denince aklına sadece hisse senetleri geliyor, belki de 'Büyük Buhran' dendiğinde gözlerinin önüne 1929'un siyah-beyaz fotoğrafları geliyor. Kim bilir, belki de tarihteki ilk paranın nerede basıldığını veya dünyanın ilk büyük ticaret yollarını çok iyi biliyorsun!
Bu testte sadece bilgini ölçmeyecek, aynı zamanda ekonominin ve tarihin ne kadar iç içe olduğunu da keşfedeceksin. Sorular bazen seni geçmişin kalabalık pazarlarına, bazen sanayi devriminin dumanlı fabrikalarına, bazen de ekonomik krizlerin yaşandığı çalkantılı dönemlere götürecek.
Hazırsan cüzdanını değil, tarih bilincini açma zamanı! Bakalım ekonomik tarih konusunda sen hangi seviyedesin?
1. İlk olarak tarihte ilk madeni paranın basıldığı bölge neresidir?
2. İpek Yolu en çok hangi ekonomik faaliyet için kullanılmıştır?
3. Sanayi Devrimi'nden önce fabrikalarda seri üretim yaygın bir yöntemdi.
4. Coğrafi Keşifler'in Avrupa ekonomisine en büyük etkisi ne olmuştur?
5. Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?
6. 1929 Büyük Buhranı sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilemiştir.
7. Marshall Planı'nın temel amacı neydi?
8. Tarihte "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınının ekonomiye etkisi ne olmuştur?
9. Son olarak kağıt para ilk kez Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.
Ekonomi tarihine yeni başlamışsın!
Ekonomik tarihin ticaret yollarını keşfetmişsin!
Ekonomik tarihin tozlu arşivlerinde uzmanlaşmışsın!
Sen ekonomik tarihin ustasısın!
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