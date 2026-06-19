Ekonomik Tarih Bilgin Ne Seviyede?

Paranın icadından sanayi devrimine, büyük ekonomik krizlerden dünyanın en zengin imparatorluklarına kadar ekonomi tarihi; insanlığın yükselişini, düşüşünü ve hatta bugün yaşadığımız dünyayı anlamanın anahtarlarından biri. Peki sen, tarihte ekonomiyi değiştiren olaylara ne kadar hâkimsin?

Belki borsa denince aklına sadece hisse senetleri geliyor, belki de 'Büyük Buhran' dendiğinde gözlerinin önüne 1929'un siyah-beyaz fotoğrafları geliyor. Kim bilir, belki de tarihteki ilk paranın nerede basıldığını veya dünyanın ilk büyük ticaret yollarını çok iyi biliyorsun!

Bu testte sadece bilgini ölçmeyecek, aynı zamanda ekonominin ve tarihin ne kadar iç içe olduğunu da keşfedeceksin. Sorular bazen seni geçmişin kalabalık pazarlarına, bazen sanayi devriminin dumanlı fabrikalarına, bazen de ekonomik krizlerin yaşandığı çalkantılı dönemlere götürecek.

Hazırsan cüzdanını değil, tarih bilincini açma zamanı! Bakalım ekonomik tarih konusunda sen hangi seviyedesin?