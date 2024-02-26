Efkarlanmak İsteyenlere: Dinledikçe İçinizi Yakacak 15 Damar Şarkı
Efkarlanmak İsteyenlere: Dinledikçe İçinizi Yakacak 15 Damar Şarkı
Damarseverler buraya, bu liste tam size göre!
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1. Güllü - Sabah olmadan
2. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın
3. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle
4. Bergen - Elimde Fotoğrafın
5. Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz
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6. Onur Akın - Geceyi Sana Yazdım
7. İbrahim Erkal - Sevme
8. Adnan Şenses - Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş
9. İbrahim Tatlıses - Eyvah Neye Yarar
10. Zara - Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme
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11. Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk
12. Selami Şahin - Alışmak Sevmekten Zor
13. Sezen Aksu - Tükeneceğiz
14. Kıvırcık Ali ft. Yıldız Tilbe - Al Ömrümü
15. Ümit Besen - Nikah Masası
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