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Efkarlanmak İsteyenlere: Dinledikçe İçinizi Yakacak 15 Damar Şarkı

etiket Efkarlanmak İsteyenlere: Dinledikçe İçinizi Yakacak 15 Damar Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 10:01

Damarseverler buraya, bu liste tam size göre!

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1. Güllü - Sabah olmadan

2. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın

3. Ferdi Özbeğen - Gündüzüm Seninle

4. Bergen - Elimde Fotoğrafın

5. Ahmet Kaya - Nereden Bileceksiniz

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6. Onur Akın - Geceyi Sana Yazdım

7. İbrahim Erkal - Sevme

8. Adnan Şenses - Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş

9. İbrahim Tatlıses - Eyvah Neye Yarar

10. Zara - Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme

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11. Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk

12. Selami Şahin - Alışmak Sevmekten Zor

13. Sezen Aksu - Tükeneceğiz

14. Kıvırcık Ali ft. Yıldız Tilbe - Al Ömrümü

15. Ümit Besen - Nikah Masası

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