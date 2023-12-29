Edis, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finalinde Çıkan Krize Atatürk'ün Kudurtma Gücüyle Cevap Verdi

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizinden sonra ülkemizdeki ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Bu isimlerden bir tanesi de şarkıcı Edis oldu. Edis'in tüm dünyaya yargı dağıttığı paylaşım ve yorumlar için sizleri şöyle alalım.👇