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Edis, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finalinde Çıkan Krize Atatürk'ün Kudurtma Gücüyle Cevap Verdi

Edis, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa Finalinde Çıkan Krize Atatürk'ün Kudurtma Gücüyle Cevap Verdi

Fenerbahçe Atatürk galatasaray
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
30.12.2023 - 01:13

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizinden sonra ülkemizdeki ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Bu isimlerden bir tanesi de şarkıcı Edis oldu. Edis'in tüm dünyaya yargı dağıttığı paylaşım ve yorumlar için sizleri şöyle alalım.👇

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki Atatürk krizi tüm dünyada büyük tepki çekti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki Atatürk krizi tüm dünyada büyük tepki çekti.

Takımların Atatürk tişörtü ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan'a birçok ünlü isim tepki gösterdi.

Takımların Atatürk tişörtü ve pankartına izin vermeyen Suudi Arabistan'a birçok ünlü isim tepki gösterdi.

Sizlerle de şu şekilde paylaştık.👇

Yaşanan olaylara tepki gösteren bir isim de ünlü şarkıcı Edis oldu.

Yaşanan olaylara tepki gösteren bir isim de ünlü şarkıcı Edis oldu.

Edis, "Atamdaki kudurtma gücüne bak 100 sene dinmiyor acısı" paylaşımını Twitter hesabından yaptı.

Edis, "Atamdaki kudurtma gücüne bak 100 sene dinmiyor acısı" paylaşımını Twitter hesabından yaptı.

Sizin için de şöyle bırakalım...

Sizin için de şöyle bırakalım...
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Tabii Edis'in bu paylaşımına yorumlar da gecikmedi.👇

Tabii Edis'in bu paylaşımına yorumlar da gecikmedi.👇
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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