Duygusal Yüksek Lisans Yapmanı Garanti Eden 11 Damien Rice Şarkısı

Bazı şarkılar var ki, dinlediğin anda ruh halini altüst ediyor, seni geçmişe, bitmemiş aşklara, kapanmamış defterlere götürüyor. Damien Rice tam da bu işin ustası! Eğer duygusal çukura düşmek, eski anılarla sarmaş dolaş olmak ve biraz melankoliye gömülmek istiyorsan, işte seni darmaduman edecek 11 Damien Rice şarkıs