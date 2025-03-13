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Duygusal Yüksek Lisans Yapmanı Garanti Eden 11 Damien Rice Şarkısı

etiket Duygusal Yüksek Lisans Yapmanı Garanti Eden 11 Damien Rice Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 20:59

Bazı şarkılar var ki, dinlediğin anda ruh halini altüst ediyor, seni geçmişe, bitmemiş aşklara, kapanmamış defterlere götürüyor. Damien Rice tam da bu işin ustası! Eğer duygusal çukura düşmek, eski anılarla sarmaş dolaş olmak ve biraz melankoliye gömülmek istiyorsan, işte seni darmaduman edecek 11 Damien Rice şarkıs

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1. The Blower’s Daughter

2. 9 Crimes

3. Cannonball

4. Delicate

5. I Don’t Want to Change You

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6. Elephant

7. Amie

8. It Takes a Lot to Know a Man

9. Trusty and True

10. Cold Water

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11. Accidental Babies

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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