Düşünceliler Buraya: Temizlik Sırasında En Çok Düşünülen 10 Mesele

Temizlik yaparken çoğu zaman yalnız olursunuz. O sırada bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek, keşke biriyle birlikte temizleseydim diye iç geçirdiğiniz anlar olabilir. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu sadece bir hayal olarak kalır...