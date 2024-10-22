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Düşünceliler Buraya: Temizlik Sırasında En Çok Düşünülen 10 Mesele

etiket Düşünceliler Buraya: Temizlik Sırasında En Çok Düşünülen 10 Mesele

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 13:01

Temizlik yaparken kafamızdan onlarca düşünce geçer. Bir yandan evi temizlerken bir yandan da zihnimizi meşgul eden o düşünceler nelermiş gelin birlikte bakalım. 👇

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1. "Acaba bu temizlik ne kadar sürecek?"

İşe başlarken ilk düşünülen şey, bu işin ne kadar zaman alacağıdır. Bir saat içinde bitirmeyi planlasanız da, bazen tüm gününüzü alabilir. Bunu düşünüp dururken bir bakmışsınız bütün iş bitmiş!

2. "Her hafta temizlediğim halde nasıl bu kadar kirleniyor?"

Daha geçen hafta süpürdüğünüz odanın bu kadar hızlı kirlenmesi sizi her zaman düşündürmüyor mu? Her zaman tozun nereden geldiği sorgulanır. Bu, gerçekten temizlikte hiç bitmeyen bir döngü!

3. "Herkes bu kadar detaylı temizlik yapıyor mu acaba?"

Toz bezi elinizde, rafların arkasını, köşeleri temizlerken aklınıza aniden şu soru gelir: Acaba herkes bu kadar titiz mi? Yoksa ben biraz fazla mı dikkat ediyorum?

4. "Bu temizliğin sonunda bir ödülü hak ediyorum!"

Temizlik yapmak yorucudur ve sonunda mutlaka ufak bir ödülü hak edersiniz! Belki bir kahve molası, belki de temizlik sonrası uzun bir dizi maratonu...

5. "Keşke bir yardım eden olsaydı..."

Temizlik yaparken çoğu zaman yalnız olursunuz. O sırada bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek, keşke biriyle birlikte temizleseydim diye iç geçirdiğiniz anlar olabilir. Ama ne yazık ki çoğu zaman bu sadece bir hayal olarak kalır...

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6. "Keşke o gün öyle demeseydim ya!"

Temizlik esnasında bazen dalıp giderken, eski olayları tekrar hatırlayabilirsiniz. Pişman olduğunuz bir olay aklınıza gelir ve tüm temizliği o olayı düşünerek yaparken zamanın nasıl geçtiğinizi anlamazsınız bile!

7. "Yarın ne giysem acaba?"

Yine anlık gelen sorulardan biri de kombinlerle ilgili olur. Özellikle ertesi gün iş veya okul varsa temizlik esnasında mutlaka, o gün ne giyeceğinizi düşünüyor olursunuz.

8. "Keşke başka bir yerde olsaydım!"

Temizlik yaparken bir anda hayaller kurmaya başlarsınız. Şu an sahilde güneşleniyor ya da arkadaşlarınızla bir kahve içiyor olsaydınız ne güzel olurdu, değil mi? Ama hayaller bir kenarda dursun, o tozlar alınmak zorunda!

9. "Bir şey mi unuttum acaba?"

Temizlikte en son adımlara yaklaşırken, zihninizde ufak bir kaygı belirir: 'Her yeri temizledim mi acaba?' Bir köşe, bir dolap ya da bir raf gözden kaçmış olabilir mi? Temizlik tamamlandı sanıp geride bir yerleri eksik bırakmak, en büyük kabuslardan biri!

10. "Akşam ne yemek yapsam?"

Temizlik sırasında zihnimiz birdenbire mutfak konularına kayar. Akşam ne pişirsem diye düşünmeye başlarsınız. Bugün yemekleri hallettiniz diyelim, peki ya yarın? Bütün bunlar temizlik yaparken birden zihninizi meşgul etmeye başlar.

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