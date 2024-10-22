Düşünceliler Buraya: Temizlik Sırasında En Çok Düşünülen 10 Mesele
Düşünceliler Buraya: Temizlik Sırasında En Çok Düşünülen 10 Mesele
Temizlik yaparken kafamızdan onlarca düşünce geçer. Bir yandan evi temizlerken bir yandan da zihnimizi meşgul eden o düşünceler nelermiş gelin birlikte bakalım. 👇
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1. "Acaba bu temizlik ne kadar sürecek?"
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2. "Her hafta temizlediğim halde nasıl bu kadar kirleniyor?"
3. "Herkes bu kadar detaylı temizlik yapıyor mu acaba?"
4. "Bu temizliğin sonunda bir ödülü hak ediyorum!"
5. "Keşke bir yardım eden olsaydı..."
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