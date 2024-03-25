Durdurulmaz, Yenilmez, Çok Güçlü: Sia’nın En İyi Şarkısını Oylarınızla Seçiyoruz!

Avustralyalı şarkıcı Sia, sesi ve tarzıyla müzik dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri. 'Chandelier' ve 'Cheap Thrills' gibi hitleriyle hepimizin kalbini fethetti. Sahnede o eşsiz perukları ve güçlü mesajları içeren şarkılarıyla Sia sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı. Sia'nın en sevdiğimiz şarkılarını eklediğimiz anketimizde oylama yapmak için hemen aşağı kaydır! 👇