Dünyanın En Yüksek Köprüsüne Şimdi Turistler Akın Ediyor
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Köprüler genellikle bir yerden başka bir yere hızlıca geçmek için yapılır. Çin'in dağlık Guizhou eyaletindeki bir köprü ise insanların özellikle gidip vakit geçirdiği bir tatil yerine dönüştü!
Eylül 2025'te açılan Huajiang Kanyon Köprüsü, Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükseliyor ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yüksek köprüsü. Yerel yetkililerin CNN'e verdiği bilgilere göre köprü, açılışından Ağustos 2026'ya kadar yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçi çekti.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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