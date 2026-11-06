Dünyanın En Yüksek Köprüsüne Şimdi Turistler Akın Ediyor

Köprüler genellikle bir yerden başka bir yere hızlıca geçmek için yapılır. Çin'in dağlık Guizhou eyaletindeki bir köprü ise insanların özellikle gidip vakit geçirdiği bir tatil yerine dönüştü!

Eylül 2025'te açılan Huajiang Kanyon Köprüsü, Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükseliyor ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yüksek köprüsü. Yerel yetkililerin CNN'e verdiği bilgilere göre köprü, açılışından Ağustos 2026'ya kadar yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçi çekti.

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