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Dünyanın En Yüksek Köprüsüne Şimdi Turistler Akın Ediyor

Dünyanın En Yüksek Köprüsüne Şimdi Turistler Akın Ediyor

Çin
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 08:22
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Köprüler genellikle bir yerden başka bir yere hızlıca geçmek için yapılır. Çin'in dağlık Guizhou eyaletindeki bir köprü ise insanların özellikle gidip vakit geçirdiği bir tatil yerine dönüştü!

Eylül 2025'te açılan Huajiang Kanyon Köprüsü, Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükseliyor ve Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yüksek köprüsü. Yerel yetkililerin CNN'e verdiği bilgilere göre köprü, açılışından Ağustos 2026'ya kadar yaklaşık 3,3 milyon ziyaretçi çekti.

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2 saatlik yol 2 dakikaya indi

Yeşil dağlar arasında kanyonun üzerinden geçen turkuaz kuleli Huajiang Kanyon Köprüsü

Yaklaşık 2,9 kilometre uzunluğundaki köprü, kanyonun bir yakasından diğerine geçişi yaklaşık iki saatten iki dakikaya indirmek için yapıldı. Böylece dağlardaki kırsal köyler Çin'in geniş karayolu ağına bağlandı. Yüzyıllar önce tüccarların bu sarp araziyi aşması bir ayı bulabiliyordu.

Ama köprünün asıl ilgi çeken yanı trafiğin altında. Ziyaretçiler köprünün içine girip kanyona bakan cam seyir terasına çıkabiliyor. Daha cesur olanlar emniyet kemeri takıp yolun altındaki açık yürüyüş yolunda ilerliyor ya da bungee jumping yapıyor. CNN muhabirinin izlediği bir atlayış, kanyon tabanına doğru yaklaşık yedi saniye süren bir düşüşle başlıyor ve izleyenlerin alkışlarıyla bitiyor.

Köprü, yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğrafları için de gözde bir arka plan olmuş durumda.

Köyler de bu akından pay alıyor

Yeşil dağların eteğinde ahşap evlerden oluşan geleneksel bir Guizhou köyü

Yıllarca başka eyaletlerde aşçılık yapan Lin Guoquan, memleketine dönüp büyükanne ve büyükbabasının evi de dahil eski evleri pansiyona çevirdi. 9 odayla başladığı işletmesi bugün 52 odaya ulaştı ve Lin'e göre hâlâ herkese yetmiyor. Çin'in TikTok'u Douyin'de 100 binden fazla takipçisi olan Lin, köyünü canlı yayınlarla tanıtıyor. 2026 Şubat'ındaki 9 günlük Çin Yeni Yılı tatilinde köprünün dinlenme tesisinde 300 binden fazla ziyaret kaydedildi.

Köprünün ilk yılında çektiği ziyaretçilerin bölgeye kalıcı bir refah getirip getirmeyeceği ise henüz belli değil.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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