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Dünyada Yer Çekimine Meydan Okuyormuş Gibi Görünen 5 Tuhaf Bölge

Dünyada Yer Çekimine Meydan Okuyormuş Gibi Görünen 5 Tuhaf Bölge

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 08:01
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Arabanızı elle sürmenize gerek yok; bırakıyorsunuz ve kendi başına yokuş yukarı gidiyor. Su, aşağıya değil yukarıya akıyor gibi görünüyor. Gözlerinize inanamıyor, zihninizdeki yerçekimi mantığı kilitleniyor. Dünyanın çeşitli köşelerinde böyle 'yer çekimi tepesi' ya da 'gizemli bölge' diye adlandırılan noktalar var. Bunları ziyaret eden binlerce insan aynı deneyimi aktarıyor. 

Peki gerçekten yerçekimi buralarda farklı mı işliyor? Spoiler: hayır. Ama beyninizin bu noktaları neden böyle algıladığı, fiziğin kendisi kadar ilginç.

Kaynak

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1. Spook Hill, Florida - Arabalar Yokuş Yukarı Gidiyor

1. Spook Hill, Florida - Arabalar Yokuş Yukarı Gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Lake Wales kasabasının kenarında yer alan Spook Hill, 1900'lerin başından beri yerli halk tarafından 'hayaletli tepe' olarak anılıyor. Arabanızı bitişikte yansız konuma alıp bırakırsanız araç sanki hafif bir eğimle yokuş yukarı sürükleniyor. Yıllar içinde bu noktayı inceleyen jeolog ve fizikçiler, buradaki gerçek meylin aslında tam tersine, yani arabayı 'yukarı gidiyor' gibi gözüken yönün gerçekte aşağıya doğru eğimli olduğunu ortaya koydu. Beyin, çevredeki ağaçların ve zemin referans çizgilerinin etkisiyle düzlemi yanlış yorumluyor. Bu klasik bir optik yanılsama; fizik kanunları tartışmasız geçerliliğini koruyor.

2. Magnetic Hill, Hindistan (Ladakh)

2. Magnetic Hill, Hindistan (Ladakh)

Leh şehrinin yaklaşık otuz kilometre dışında, deniz seviyesinden yaklaşık 3.500 metre yükseklikte yer alan bu yol kesiminde araçlar tarafsıza alındığında sanki manyetik bir güç tarafından çekiliyormuşçasına yavaşça ilerlemeye başlıyor. Bölge, Leh-Kargil karayolunda bir turizm noktasına dönüştü. Hindistan Jeoloji Araştırma Kurumu (Geological Survey of India) uzmanları, bu bölgede herhangi bir anormal manyetik alan ya da yerçekimi anomalisi bulunmadığını doğruladı. Yanıltıcı olan şey, uzaktaki dağ silüetlerinin oluşturduğu yanlış yatay referans çizgisi. Bu referansa göre düz görünen yol, aslında birkaç derecelik iniş eğimine sahip.

3. Mystery Spot, Kaliforniya

3. Mystery Spot, Kaliforniya

1939'dan bu yana turistlerin ziyaret ettiği Santa Cruz yakınlarındaki Mystery Spot, 'yerçekimi kuyusu' iddiasıyla tanıtılıyor. Tur rehberleri topların eğimli bir yüzeyde yukarı yuvarlandığını, insanların platformda eğik durduğunu ve boyların değiştiğini gösteriyor. Skeptical Inquirer gibi bilim iletişim yayınları bu etkilerin yalnızca kabinin eğimli yapısından ve dışarıyla görsel bağlantının kesilmesinden kaynaklandığını uzun süredir belgeliyor. İçindeyken 'kuzey' olan yön aslında tam da 'aşağı' yönü; beyin bu çelişkiyi çözmek için bedeni yanlış pozisyonda algılıyor.

4. Santa Cruz de Tenerife - Gravity Road, Kanarya Adaları

4. Santa Cruz de Tenerife - Gravity Road, Kanarya Adaları

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda yer alan bu patika, yerli halk tarafından yüzyıllardır bilinse de son on yılda sosyal medya paylaşımları aracılığıyla dünya gündemine girdi. Su bir kanalda aşağıya değil yukarıya akıyor gibi görünüyor. İspanya Coğrafi Enstitüsü (Instituto Geográfico Nacional) bu bölgede yaptığı ölçümlerde standart yer çekimi değerleri dışında herhangi bir anomali tespit etmedi. Yine de bölge, etrafındaki volkanik manzara ve alışılmadık topografyasıyla optik yanılsamayı dünyanın en ikna edici biçimde üreten noktalardan biri olmaya devam ediyor.

5. Electric Brae, İskoçya

5. Electric Brae, İskoçya

Ayrshire bölgesindeki bu yol parçası, 19. yüzyıldan bu yana İskoç kültüründe özel bir yer tutuyor. 1835 tarihli seyahat kayıtlarında da geçen bu yerde arabalar bırakıldığında hafifçe yukarıya doğru kayıyor gibi görünüyor. İskoçya'nın Ordnance Survey harita ajansı, buradaki gerçek eğimin 'görünen' yönün tam tersine olduğunu haritalarında net biçimde işaretliyor. Çevredeki kıyı şeridi, tepeler ve bitki örtüsü düzeni beyne yanıltıcı bir ufuk çizgisi çiziyor; bu da yukarı-aşağı algısını tamamen tersine çeviriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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