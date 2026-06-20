Dünyada Yer Çekimine Meydan Okuyormuş Gibi Görünen 5 Tuhaf Bölge

Arabanızı elle sürmenize gerek yok; bırakıyorsunuz ve kendi başına yokuş yukarı gidiyor. Su, aşağıya değil yukarıya akıyor gibi görünüyor. Gözlerinize inanamıyor, zihninizdeki yerçekimi mantığı kilitleniyor. Dünyanın çeşitli köşelerinde böyle 'yer çekimi tepesi' ya da 'gizemli bölge' diye adlandırılan noktalar var. Bunları ziyaret eden binlerce insan aynı deneyimi aktarıyor.

Peki gerçekten yerçekimi buralarda farklı mı işliyor? Spoiler: hayır. Ama beyninizin bu noktaları neden böyle algıladığı, fiziğin kendisi kadar ilginç.

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