Dünyada Yer Çekimine Meydan Okuyormuş Gibi Görünen 5 Tuhaf Bölge
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Arabanızı elle sürmenize gerek yok; bırakıyorsunuz ve kendi başına yokuş yukarı gidiyor. Su, aşağıya değil yukarıya akıyor gibi görünüyor. Gözlerinize inanamıyor, zihninizdeki yerçekimi mantığı kilitleniyor. Dünyanın çeşitli köşelerinde böyle 'yer çekimi tepesi' ya da 'gizemli bölge' diye adlandırılan noktalar var. Bunları ziyaret eden binlerce insan aynı deneyimi aktarıyor.
Peki gerçekten yerçekimi buralarda farklı mı işliyor? Spoiler: hayır. Ama beyninizin bu noktaları neden böyle algıladığı, fiziğin kendisi kadar ilginç.
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1. Spook Hill, Florida - Arabalar Yokuş Yukarı Gidiyor
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2. Magnetic Hill, Hindistan (Ladakh)
3. Mystery Spot, Kaliforniya
4. Santa Cruz de Tenerife - Gravity Road, Kanarya Adaları
5. Electric Brae, İskoçya
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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