Dünyaca Ünlü Rock Gruplarının Kuruluş Tarihlerini Doğru Bilecek misin?
Dünyaca Ünlü Rock Gruplarının Kuruluş Tarihlerini Doğru Bilecek misin?
Rock müzik dünyasının en popüler gruplarını takip ediyorsan kuruluş tarihlerine de aşina olmalısın. Bilgini ölçmek istiyorsan seni hemen şöyle alalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İngiliz rock müzik grubu olan The Beatles, kaç yılında kuruldu?
2. Peki ya efsaneler efsanesi Led Zeppelin kaç yılında müzik hayatına başladı?
3. Kendileriyle özdeşleşmiş bir logoları olan The Rolling Stones kaç yılında inşa edilmeye başlandı?
4. İmza şarkıları "Another Brick in the Wall" olan Pink Floyd kaç yılında kuruldu diye sorsak?
5. Kulaklığı kafamızın içine sokup dinlemek istediğimiz Queen, kaç yılında kuruldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Halen herkesin listesinde en az bir şarkısı olan The Who, kaç yılında kurulmuş olabilir?
7. Marjinallikleri ile ön plana çıkan U2, hangi yılda kurulmuş olabilir?
8. Müzik üretmeye devam eden meihur Red Hot Chili Peppers, kaç yılında kuruldu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın