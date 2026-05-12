article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Dünyaca Ünlü Otomobil Markası Mercedes, 144 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Dünyaca Ünlü Otomobil Markası Mercedes, 144 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2026 - 14:54

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, dünya genelinde 144 bin aracını kapsayan büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı. Bilgi eğlence sistemlerindeki yazılımsal bir hata nedeniyle ekranların kararması, sürüş güvenliğini riske attığı için araçların servise gitmesi gerekiyor.

Kaynak: https://www.webtekno.com/mercedes-144...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, teknolojik donanımlarında yaşanan bir aksaklık sebebiyle dünya genelinde 144 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, teknolojik donanımlarında yaşanan bir aksaklık sebebiyle dünya genelinde 144 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

Lüks araç segmentinin öncü markası, özellikle multimedya ekranlarında meydana gelen teknik bir hatanın sürüş sırasında risk oluşturabileceğini belirledi. Söz konusu karar, markanın popüler pek çok modelini kapsarken, kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacıyla resmi süreçler başlatıldı.

Yapılan teknik incelemelere göre araçların bilgi eğlence sistemlerinde beklenmedik yeniden başlatmalar ve ekranın tamamen kararması gibi sorunlar gözlemlendi. Modern Mercedes modellerinde birçok hayati fonksiyonun bu dijital paneller üzerinden yönetilmesi, ekranın devre dışı kalması durumunda sürücünün araç üzerindeki kontrolünü ve bilgi akışını zorlaştırıyor. Uzmanlar, ekranın aniden kapanmasının dikkat dağınıklığına yol açarak kaza riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Geri çağırma kapsamına alınan araçlar arasında 2024 ve 2026 model yılları arasındaki AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi gibi geniş bir yelpaze bulunuyor.

Geri çağırma kapsamına alınan araçlar arasında 2024 ve 2026 model yılları arasındaki AMG GT, C-Serisi, E-Serisi, SL-Serisi, CLE-Serisi ve GLC-Serisi gibi geniş bir yelpaze bulunuyor.

Ayrıca yüksek performanslı C63 S E Performance modelleri de bu listede yer alıyor. Şirket yetkilileri, bu sorunu aslında geçtiğimiz yıldan bu yana uzaktan yapılan yazılım güncellemeleriyle çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Ancak son dönemde yapılan bildirimler, bazı araçlarda hatanın devam ettiğini ortaya koyunca fiziksel geri çağırma süreci kaçınılmaz hale geldi.

Şans eseri, şu ana kadar bu teknik arızadan kaynaklı herhangi bir trafik kazası veya yaralanma bildirilmedi. Mercedes-Benz, araç sahiplerine gerekli bilgilendirmeleri yaparak en kısa sürede yetkili servislere başvurmalarını bekliyor. Çoğu aracın güncel yazılımlarla sorunu aştığı belirtilirken, geri kalan 144 bin aracın kontrol edilmesiyle olası tehlikelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın