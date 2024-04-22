Dünyaca Ünlü Müzik Gruplarını Emojilerden Tanıyabilecek misin?
Dünyaca Ünlü Müzik Gruplarını Emojilerden Tanıyabilecek misin?
Ünlü müzik gruplarını emojilerden tahmin edebilir misin? Bizce hepsini doğru bileceksin ama denemeden bilemeyiz! 🤪
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1. Son yıllarda popülerliklerini artırmayı başaran bu grup kim olabilir?
2. Bizce bu grubu bilebilirsin, sana güveniyoruz!
3. Bu grubu bilmemen için herhangi bir sebebinin olduğunu düşünmüyoruz!
4. Bu sefer sürpriz soru ile bir kadın şarkıcı soruyoruz!
5. İpucuna gerek var mı bilmiyoruz ama bu da kolay!
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6. Biraz zor olabilir ama bu grubu da bilirsin bizce!
7. Zamanında hepimizin sık sık dinlediği bu efsanevi rock grubunu tahmin et bakalım!
8. Son soru biraz zor olacak! Şu ünlü rock grubunu tahmin edebilir misin?
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