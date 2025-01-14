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Dünya Üzerinde Neden Binlerce Dil Var? Tek Gecede Tüm İnsanlığı Birbirine Düşüren Babil Kulesi Efsanesi

Dünya Üzerinde Neden Binlerce Dil Var? Tek Gecede Tüm İnsanlığı Birbirine Düşüren Babil Kulesi Efsanesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 16:29

İnsanlar aynı dili konuşsa hayat ne kadar kolay olurdu değil mi? Dünya'da toplam 7 bini aşkın dil olduğu tahmin ediliyor. Haliyle, herkesin ortak bir dili konuşması şu anda ütopik gibi görünebilir. Fakat bundan yıllar yıllar önce, bütün insanların aynı dili konuştuğu düşünülüyordu. Bu insanlar bir sabah uyandıklarında ise kimseyle iletişim kuramadıklarını fark ettiler.

Gelin, dünyada farklı dillerin konuşulma nedenini açıklayan Babil Efsanesi'ni öğrenelim.

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Kaç dil biliyorsunuz? 1, 2, 3 veya 4? Ne kadar dil öğrenirseniz öğrenin, dünyadaki bütün dilleri bilmeniz imkansız. Öyle ki dünya üzerinde 7 bini aşkın dil olduğu tahmin ediliyor.

Kaç dil biliyorsunuz? 1, 2, 3 veya 4? Ne kadar dil öğrenirseniz öğrenin, dünyadaki bütün dilleri bilmeniz imkansız. Öyle ki dünya üzerinde 7 bini aşkın dil olduğu tahmin ediliyor.

Bütün insanlık aynı dile konuşsa her şey çok kolay olur, insanlar ortak duyguları ve kültürü paylaşırdı. Aslına bakarsanız, bundan yıllar yıllar önce öyle olduğuna dair bir efsane var.

Ta ki yaşanan elim olaya kadar...

Babilliler oldukça mutlu bir hayat sürmekteydi.

Babilliler oldukça mutlu bir hayat sürmekteydi.

Dünya'nın 7 Harikası'ndan biri olarak kabul edilen Babil'in Asma Bahçeleri, orada yaşayan insanlara harika güzellikler sunuyordu. Çiçekler, böcekler, meyveler, sıcak hava...Bir insan daha ne ister ki?

Babil'de yaşayan insanlar bunun daha fazlasını istemiş ve Tanrılarına yakın olup onlara ulaşabilmek için bir kule inşa etmeye başlamışlardı.

Babil'de yaşayan insanlar bunun daha fazlasını istemiş ve Tanrılarına yakın olup onlara ulaşabilmek için bir kule inşa etmeye başlamışlardı.

Tanrı Marduk adına inşa edilen bu kule, insanların işbirliği içinde yükselmeye başlamıştı. 5 bin yıl önce yapıldığı düşünülen bu kule, uyum içerisinde yükselmeye devam ediyordu.

İnsanlar Tanrılarıyla yakındna bağ kurup her iki alemi de güzelleştirebileceklerini inanıyordu. Gökyüzüne kadar uzanan bir merdivenle, insanlar ve Tanrı daha yakın olabilecekti.

Efsane bu ya, insanların Tanrı'ya ulaşma fikri, Tanrı'nın hoşuna gitmemişti.

Efsane bu ya, insanların Tanrı'ya ulaşma fikri, Tanrı'nın hoşuna gitmemişti.

Kule gün geçtikçe yükseliyordu. Efsaneye göre kuleyi gören Tanrı, insanların egosuna sinirlenmeye başladı. Onların bu teşebbüsü, resmen bir saygısızlık demekti. 

Tanrı, hem insanları cezalandırmak hem de kulenin inşaatını durdurmak için bir çözüm buldu.

Tanrı, insanların iletişimlerini engellemek için onların dilini değiştirdi. Sonuç olarak insanlar, birbirleriyle anlaşamaz hale geldi!

Tanrı, insanların iletişimlerini engellemek için onların dilini değiştirdi. Sonuç olarak insanlar, birbirleriyle anlaşamaz hale geldi!

Bu mitin özellikle Yahudi ve Hıristiyanlıkta bahsi geçen dini bir bakış açısıyla ele alındığı düşünülüyor. 'Tanrı'nın kusursuz aklının' ön plana çıktığı bu efsanede, nsanın kendini beğenmişliğinin aslında ne kadar anlamsız olduğuna dikkat çekiliyor.

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O zamandan beri de insanlar tekrar ilk dili bulmaya çalışıyor.

O zamandan beri de insanlar tekrar ilk dili bulmaya çalışıyor.

Arapça, Latince, İbranice, Yunanca hatta İngilizce...Şimdilerde yapay zeka ile dil bariyerleri aşılmış olsa da insanlık hala ilk dilini bulabilmiş değil!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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