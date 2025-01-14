Dünya Üzerinde Neden Binlerce Dil Var? Tek Gecede Tüm İnsanlığı Birbirine Düşüren Babil Kulesi Efsanesi

İnsanlar aynı dili konuşsa hayat ne kadar kolay olurdu değil mi? Dünya'da toplam 7 bini aşkın dil olduğu tahmin ediliyor. Haliyle, herkesin ortak bir dili konuşması şu anda ütopik gibi görünebilir. Fakat bundan yıllar yıllar önce, bütün insanların aynı dili konuştuğu düşünülüyordu. Bu insanlar bir sabah uyandıklarında ise kimseyle iletişim kuramadıklarını fark ettiler.

Gelin, dünyada farklı dillerin konuşulma nedenini açıklayan Babil Efsanesi'ni öğrenelim.