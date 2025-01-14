Dünya Üzerinde Neden Binlerce Dil Var? Tek Gecede Tüm İnsanlığı Birbirine Düşüren Babil Kulesi Efsanesi
Dünya Üzerinde Neden Binlerce Dil Var? Tek Gecede Tüm İnsanlığı Birbirine Düşüren Babil Kulesi Efsanesi
İnsanlar aynı dili konuşsa hayat ne kadar kolay olurdu değil mi? Dünya'da toplam 7 bini aşkın dil olduğu tahmin ediliyor. Haliyle, herkesin ortak bir dili konuşması şu anda ütopik gibi görünebilir. Fakat bundan yıllar yıllar önce, bütün insanların aynı dili konuştuğu düşünülüyordu. Bu insanlar bir sabah uyandıklarında ise kimseyle iletişim kuramadıklarını fark ettiler.
Gelin, dünyada farklı dillerin konuşulma nedenini açıklayan Babil Efsanesi'ni öğrenelim.
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Kaç dil biliyorsunuz? 1, 2, 3 veya 4? Ne kadar dil öğrenirseniz öğrenin, dünyadaki bütün dilleri bilmeniz imkansız. Öyle ki dünya üzerinde 7 bini aşkın dil olduğu tahmin ediliyor.
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Babilliler oldukça mutlu bir hayat sürmekteydi.
Babil'de yaşayan insanlar bunun daha fazlasını istemiş ve Tanrılarına yakın olup onlara ulaşabilmek için bir kule inşa etmeye başlamışlardı.
Efsane bu ya, insanların Tanrı'ya ulaşma fikri, Tanrı'nın hoşuna gitmemişti.
Tanrı, insanların iletişimlerini engellemek için onların dilini değiştirdi. Sonuç olarak insanlar, birbirleriyle anlaşamaz hale geldi!
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O zamandan beri de insanlar tekrar ilk dili bulmaya çalışıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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