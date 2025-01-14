Eskişehir'e Neden 'Eski' Denmiş? Meğer İsminin Hakkını Veriyormuş!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Eskişehir'in tarihi çok eskiye dayanıyor. Bunun sebebi ise Sakarya Irmağı ve kollarının suladığı verimli bir ovada konumlanmış olması. Ayrıca kültürel merkezlere yakınlığı da bulunuyor tabii. Anadolu ve Ege'ye olan yakınlığı, Eskişehir'i merkezi bir konum haline getiriyordu.

Antik devirdeki 'Phrygia Epiktetos' bölgesi bugünkü Eskişehir Afyon ve kütahya'nın büyük bir kısmını içine alıyordu.