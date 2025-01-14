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Eskişehir'e Neden 'Eski' Denmiş? Meğer İsminin Hakkını Veriyormuş!

Eskişehir'e Neden 'Eski' Denmiş? Meğer İsminin Hakkını Veriyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 13:40

Şehirlerin isimleri nereden gelmiş hiç merak ettiniz mi? Mesela Eskişehir'e neden 'Eski' denmiş? Biraz haksızlık edildiğini düşünseniz de aslında Eskişehir isminin hakkını fazlasıyla veriyormuş. Anadolu'nun en sevilen şehirlerinden biri olan Eskişehir'in köklü tarihini öğrendiğinizde, bize hak vereceksiniz.

Hazırsanız Eskişehir'in tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Kaynak 1 - Kaynak 2 - Kaynak 3

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Eskişehir, Anadolu'nun en güzide şehirlerinden biri.

Eskişehir, Anadolu'nun en güzide şehirlerinden biri.

1993 yılında Büyükşehir statüsü kazanan Eskişehir, 2023 yılı itibariyle 915 bin nüfusa sahip. Başarılı üniversiteleriyle öğrencilerin tercih sebebi, sunduğu olanaklarla Anadolu'nun önde gelen şehirlerinden biri.

Eskişehir'i Eskişehir yapan birbirinden farklı özellikleri var.

Eskişehir'i Eskişehir yapan birbirinden farklı özellikleri var.

Sazova Parkı, müzeleri, şehir içindeki yeşil alanları, ırmağı...Tabii yöresel yemekleri de cabası! Eskişehir'e gelip de karnınız aç dönemezsiniz bir kere. Her şehrin olduğu gibi Eskişehir'in de kendine has lezzetleri var.

Peki Eskişehir'in ismi nereden geliyor?

Peki Eskişehir'in ismi nereden geliyor?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Eskişehir'in tarihi çok eskiye dayanıyor. Bunun sebebi ise Sakarya Irmağı ve kollarının suladığı verimli bir ovada konumlanmış olması. Ayrıca kültürel merkezlere yakınlığı da bulunuyor tabii. Anadolu ve Ege'ye olan yakınlığı, Eskişehir'i merkezi bir konum haline getiriyordu.

Antik devirdeki 'Phrygia Epiktetos' bölgesi bugünkü Eskişehir Afyon ve kütahya'nın büyük bir kısmını içine alıyordu.

Eskişehir, Yunancada Dorylaion, Latincede Dorylaeum ismiyle tanınıyordu. Arap kaynaklarında ise Darauliya, Adruliya ve Drusilya ismiyle yer alıyordu.

Eskişehir, Yunancada Dorylaion, Latincede Dorylaeum ismiyle tanınıyordu. Arap kaynaklarında ise Darauliya, Adruliya ve Drusilya ismiyle yer alıyordu.

Türkler, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden sonra doğudan gelirler ve Eskişehir'i alırlar. Şehrin alınmasının ardından, doğudan gelen Türk boylarını durdurmak isteyen Manuel Kommenos, Batıya doğru çekilmek zorunda kalır.

Kılıçarslan, Eskişehir'i tekrar ele geçirince "Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik" dercesine şehre "Eskişehir" ismini koyar.

Kılıçarslan, Eskişehir'i tekrar ele geçirince "Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik" dercesine şehre "Eskişehir" ismini koyar.

Doylaion kenti bir dönem Bizans'ın egemenliği altına girer. 1176 yılında ise Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın Bizans İmparatoru Manuel Komnenos’u mağlup etmesinden sonra Eskişehir yeniden Selçuklu egemenliği altına girer.

Eskişehir ismine dair bu noktada iki farklı efsane bulunur. İlki, Kılıçaslan'ın bu şehre 'geri' geldiklerini belirtmek için koyduğu yönündedir.

İkinci efsanede ise Dorylaion-Şarhöyük’ün yakınında, harabenin güneyinde yeni bir yerleşme kurulduğu söylenir. W.M.Ramsay’ın bildirdiğine göre, Dorylaion harabelerine Eskişehir adı verilmiştir. Bu isim de günümüze kadar uzanmıştır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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