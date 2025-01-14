Eskişehir'e Neden 'Eski' Denmiş? Meğer İsminin Hakkını Veriyormuş!
Eskişehir'e Neden 'Eski' Denmiş? Meğer İsminin Hakkını Veriyormuş!
Şehirlerin isimleri nereden gelmiş hiç merak ettiniz mi? Mesela Eskişehir'e neden 'Eski' denmiş? Biraz haksızlık edildiğini düşünseniz de aslında Eskişehir isminin hakkını fazlasıyla veriyormuş. Anadolu'nun en sevilen şehirlerinden biri olan Eskişehir'in köklü tarihini öğrendiğinizde, bize hak vereceksiniz.
Hazırsanız Eskişehir'in tarihinde bir yolculuğa çıkıyoruz.
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Eskişehir, Anadolu'nun en güzide şehirlerinden biri.
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Eskişehir'i Eskişehir yapan birbirinden farklı özellikleri var.
Peki Eskişehir'in ismi nereden geliyor?
Eskişehir, Yunancada Dorylaion, Latincede Dorylaeum ismiyle tanınıyordu. Arap kaynaklarında ise Darauliya, Adruliya ve Drusilya ismiyle yer alıyordu.
Kılıçarslan, Eskişehir'i tekrar ele geçirince "Biz buraya yeni gelmedik, geri geldik" dercesine şehre "Eskişehir" ismini koyar.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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