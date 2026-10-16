Haluk Bilginer’in En Unutulmaz 10 Rolü

Türk oyunculuk dünyasına baktığımız zaman en özgün isimlerinden birinin Haluk Bilginer olduğunu söyleyebiliriz! Hem sinemada hem televizyonda hem de tiyatroda birden fazla karakteri canlandırdı. Bazı canlandırdığı karakterler sanki gerçek dünyaya aitmiş gibi oldu ve hepimizin aklının bir köşesine kazındı...

Gelin, birlikte Haluk Bilginer'in unutulmaz rollerine bakalım!