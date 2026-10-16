Haluk Bilginer’in En Unutulmaz 10 Rolü
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Türk oyunculuk dünyasına baktığımız zaman en özgün isimlerinden birinin Haluk Bilginer olduğunu söyleyebiliriz! Hem sinemada hem televizyonda hem de tiyatroda birden fazla karakteri canlandırdı. Bazı canlandırdığı karakterler sanki gerçek dünyaya aitmiş gibi oldu ve hepimizin aklının bir köşesine kazındı...
Gelin, birlikte Haluk Bilginer'in unutulmaz rollerine bakalım!
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1. Masumiyet - Bekir
2. Şahsiyet - Agâh Beyoğlu
3. Baba – Erdil
4. Kış Uykusu - Aydın
5. Tatlı Hayat - İhsan Yıldırım
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6. Neredesin Firuze – Hayri
7. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? - Karagöz
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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