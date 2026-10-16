TFF İstanbul İl Temsilciliği Açıkladı: Hafta Sonu Oynanacak Amatör Maçlar Ertelendi
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TFF İstanbul İl Temsilciliği, bu hafta sonu oynanması planlanan tüm amatör futbol maçlarını ertelediğini duyurdu. Karar, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı. Ertelemeler yalnızca İstanbul'daki yerel amatör ligleri kapsıyor.
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Hafta sonu amatör maçları ertelendi.
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Süper Lig programı değişmedi.
Karar sel felaketinin ardından geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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