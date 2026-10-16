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TFF İstanbul İl Temsilciliği Açıkladı: Hafta Sonu Oynanacak Amatör Maçlar Ertelendi

TFF İstanbul İl Temsilciliği Açıkladı: Hafta Sonu Oynanacak Amatör Maçlar Ertelendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 19:12
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TFF İstanbul İl Temsilciliği, bu hafta sonu oynanması planlanan tüm amatör futbol maçlarını ertelediğini duyurdu. Karar, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı. Ertelemeler yalnızca İstanbul'daki yerel amatör ligleri kapsıyor.

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Hafta sonu amatör maçları ertelendi.

Hafta sonu amatör maçları ertelendi.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF İstanbul İl Temsilciliği, bu hafta sonu oynanması planlanan tüm amatör futbol maçlarını ileri bir tarihe erteledi. Karar, devam eden liglerin hafta sonu karşılaşmalarını ve bu hafta başlaması planlanan maçları kapsıyor. Hafta içi oynanacak maçlarda değişiklik yok.

Süper Lig programı değişmedi.

Süper Lig programı değişmedi.

Ertelemeler yalnızca İstanbul'daki yerel amatör ligleri kapsıyor. Süper Lig maçları mevcut programına göre oynanmaya devam edecek.

Karar sel felaketinin ardından geldi.

Karar sel felaketinin ardından geldi.

İstanbul'da 14-15 Ekim'de etkili olan sel, kentte metrekareye 240 ile 272 kilogram arasında yağış bıraktı. Yetkililer yağış miktarının son 84 yılın en yüksekleri arasında olduğunu belirtti. Selde üçü doğrudan sel nedeniyle, ikisi sonrasındaki çalışmalar sırasında yaşanan kazalarda olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca araç sürüklendi, yaklaşık 40 bin hane geçici olarak elektriksiz kaldı. 112'ye 9 binden fazla ihbar yapıldı, 3 binden fazla kişi AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerince tahliye edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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