TFF İstanbul İl Temsilciliği Açıkladı: Hafta Sonu Oynanacak Amatör Maçlar Ertelendi

İstanbul'da 14-15 Ekim'de etkili olan sel, kentte metrekareye 240 ile 272 kilogram arasında yağış bıraktı. Yetkililer yağış miktarının son 84 yılın en yüksekleri arasında olduğunu belirtti. Selde üçü doğrudan sel nedeniyle, ikisi sonrasındaki çalışmalar sırasında yaşanan kazalarda olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca araç sürüklendi, yaklaşık 40 bin hane geçici olarak elektriksiz kaldı. 112'ye 9 binden fazla ihbar yapıldı, 3 binden fazla kişi AFAD, itfaiye ve belediye ekiplerince tahliye edildi.