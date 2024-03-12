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Dünya Turnesini Duyurdu: Justin Timberlake Hayranlarının Gözlerinden Kalpler Çıkartacak 16 Şarkısı

etiket Dünya Turnesini Duyurdu: Justin Timberlake Hayranlarının Gözlerinden Kalpler Çıkartacak 16 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 17:03

Hazır dünya turnesini duyurmuşken bir Justin Timberlake listesi gelmez mi dedik ve yaptık! JT'nin en sevilen şarkılarını bir listede topladık, iyi dinlemeleeer!

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1. Justin Timberlake - Senorita

2. Justin Timberlake - Suit & Tie ft. Jay-Z

3. Justin Timberlake - Say Something ft. Chris Stapleton

4. Justin Timberlake - My Love

5. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around

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6. Justin Timberlake - Rock Your Body

7. Madonna - 4 Minutes ft. Justin Timberlake & Timbaland

8. Timbaland - Carry Out ft. Justin Timberlake

9. Justin Timberlake - Drown

10. Justin Timberlake - Like I Love You

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11. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling

12. 50 Cent - Ayo Technology ft. Justin Timberlake

13. Justin Timberlake - TKO

14. Justin Timberlake - Selfish

15. Justin Timberlake - Mirrors

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16. Justin Timberlake - SexyBack ft. Timbaland

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