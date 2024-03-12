Dünya Turnesini Duyurdu: Justin Timberlake Hayranlarının Gözlerinden Kalpler Çıkartacak 16 Şarkısı
Dünya Turnesini Duyurdu: Justin Timberlake Hayranlarının Gözlerinden Kalpler Çıkartacak 16 Şarkısı
Hazır dünya turnesini duyurmuşken bir Justin Timberlake listesi gelmez mi dedik ve yaptık! JT'nin en sevilen şarkılarını bir listede topladık, iyi dinlemeleeer!
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1. Justin Timberlake - Senorita
2. Justin Timberlake - Suit & Tie ft. Jay-Z
3. Justin Timberlake - Say Something ft. Chris Stapleton
4. Justin Timberlake - My Love
5. Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around
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6. Justin Timberlake - Rock Your Body
7. Madonna - 4 Minutes ft. Justin Timberlake & Timbaland
8. Timbaland - Carry Out ft. Justin Timberlake
9. Justin Timberlake - Drown
10. Justin Timberlake - Like I Love You
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11. Justin Timberlake - Can't Stop The Feeling
12. 50 Cent - Ayo Technology ft. Justin Timberlake
13. Justin Timberlake - TKO
14. Justin Timberlake - Selfish
15. Justin Timberlake - Mirrors
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16. Justin Timberlake - SexyBack ft. Timbaland
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